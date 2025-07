Top-Personalie: Apple-COO Jeff Williams verabschiedet sich in Ruhestand

In Apples Chefetage kommt es zu einem bedeutenden Umbau: Jeff Williams, als COO verantwortlich für die operative Führung, nimmt seinen Abschied vom iPhone-Konzern – und seinem Arbeitsleben.

Apple hat offiziell bekannt gegeben, dass Chief Operating Officer Jeff Williams noch in diesem Monat von seiner Position zurücktritt. Sabih Khan, derzeit Senior Vice President of Operations, wird die Rolle des COO übernehmen. Apple beschreibt den Schritt als „lang geplante Nachfolgeregelung“.

Jahrzehnte für Apple

Jeff Williams ist seit 1998 bei Apple und wurde 2015 zum Chief Operating Officer ernannt. Zuvor war er 13 Jahre lang bei IBM in verschiedenen Positionen im Bereich Operations und Engineering tätig. Bei Apple verantwortete Williams zuletzt die globale Unternehmenslogistik, den Kundenservice, das Design-Team sowie die Soft- und Hardwareentwicklung für die Apple Watch und die Gesundheitsinitiativen des Unternehmens.

Laut Pressemitteilung wird Williams offiziell „später im Jahr“ in den Ruhestand gehen. Bis dahin wird er weiterhin direkt an CEO Tim Cook berichten und wie bisher das Design-Team, die Apple Watch und das Health-Engagement des Unternehmens leiten. Nach seinem endgültigen Ausscheiden soll das Apple-Designteam direkt an CEO Tim Cook berichten.

Tim Cook erklärte in einem Statement:

„Jeff und ich arbeiten schon seit gefühlt einer Ewigkeit zusammen – Apple wäre ohne ihn nicht das, was es heute ist. Er hat mitgeholfen, eine der angesehensten globalen Lieferketten aufzubauen, die Apple Watch eingeführt und weiterentwickelt, unsere Gesundheitsstrategie geprägt und das Designteam mit großem Engagement und Weitblick geführt. Ich bin Jeff zutiefst dankbar für seine Leistungen und seine Freundschaft. Sein Vermächtnis lebt in dem großartigen Team weiter, das er aufgebaut hat. Auch wenn wir ihn sehr vermissen werden, wissen wir, dass er das Unternehmen in exzellente Hände übergibt.“

Williams selbst sagte:

„Ich liebe Apple zutiefst. Die Zusammenarbeit mit all den großartigen Menschen war ein Privileg meines Lebens. Ich danke Tim für die inspirierende Führung, die Chance und unsere jahrelange Freundschaft. Im Juni habe ich mein 27-jähriges Jubiläum bei Apple gefeiert – und mein 40-jähriges in der Branche. Ab dem kommenden Jahr möchte ich mehr Zeit mit meiner Familie und meinen fünf (bald mehr) Enkelkindern verbringen. Sabih und ich haben 27 Jahre eng zusammengearbeitet. Ich halte ihn für den talentiertesten Operations-Manager der Welt und bin überzeugt, dass Apple unter seiner Leitung eine großartige Zukunft vor sich hat.“

Sabih Khan ist seit über 30 Jahren bei Apple. 2019 wurde er zum Senior Vice President of Operations befördert. In dieser Rolle leitet er die globale Lieferkette, sichert Produktqualität und koordiniert Beschaffung, Planung, Logistik und Fertigung. Zudem verantwortet er Programme zur Lieferantenverantwortung, die die Rechte und Bildung von Arbeitern weltweit fördern.

Tim Cook sagte über den neuen COO:

„Sabih ist ein brillanter Stratege und einer der Hauptarchitekten unserer Lieferkette. Er hat neue Fertigungstechnologien vorangetrieben, Apples Produktionsnetzwerk in den USA erweitert und die Anpassungsfähigkeit unseres Unternehmens in globalen Krisen gestärkt. Durch seine Arbeit im Bereich Nachhaltigkeit konnte Apple seinen CO₂-Fußabdruck um über 60 Prozent senken. Sabih führt mit Integrität, Herz und klaren Werten – und ich bin überzeugt, dass er ein außergewöhnlicher COO sein wird.“