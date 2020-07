EvilQuest: Mac-Nutzer werden von neuer Erpresser-Malware angegriffen

Der Mac wird abermals von einer speziell für Apple-Rechner entwickelten Malware angegriffen. Diese verschlüsselt Dateien von Nutzern und fordert sie auf, Geld für eine erneute Entschlüsselung zu zahlen. Wer zahlt, erhält zwar seine Dateien zurück, der Rechner bleibt jedoch von den Angreifern kompromittiert.

Aktuell macht eine neue Malware Macs weltweit unsicher. Sie trägt den Namen OSX.EvilQuest und wurde speziell für den Einsatz auf macOS-Installationen konzipiert. Entdeckt worden war die Malware von dem Sicherheitsforscher Dinesh Devadoss, der auf dem Kurznachrichtendienst Twitter über die Bedrohung durch OSX.EvilQuest berichtet hatte.

#macOS #ransomware impersonating as Google Software Update program with zero detection.

MD5:

522962021E383C44AFBD0BC788CF6DA3 6D1A07F57DA74F474B050228C6422790 98638D7CD7FE750B6EAB5B46FF102ABD@philofishal @patrickwardle @thomasareed pic.twitter.com/r5tkmfzmFT

— Dinesh_Devadoss (@dineshdina04) June 29, 2020