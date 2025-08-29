Home » Sonstiges » Das seht Ihr bei Prime Video im September 2025

29. August 2025

Patrick Bergmann

Das seht Ihr bei Prime Video im September 2025

Es ist alles angerichtet für die anstehende Keynote am 09. September und die Vorstellung der neuen iPhone-17-Modelle. Wie dem auch sei, davor und danach möchte man vielleicht auch noch etwas Unterhaltung haben. Passend dazu hat Prime Video nun ebenfalls die Liste seiner Neuzugänge veröffentlicht. 

Die Neuzugänge

Prime Video bietet im kommenden Monat wieder einen recht bunten Mix an, natürlich darf auch Trash-TV nicht fehlen. Es werden zudem zwei Spieltage in der Champions League gezeigt, zudem wird exklusive der vierte Teil von „Kung Fu Panda“ gezeigt. Kommen wir gleich zu den Neuheiten:

Die neuen Serien

Ab dem 01. September

  • The Runarounds | Staffel 1

Ab dem 04. September

  • Holiday Crush | Staffel 1
  • Suga | Staffel 1

Ab dem 05. September

  • Dish It Out | Original | Staffel 1

Ab dem 10. September

  • Das Gift der Seele | Staffel 1
  • Helluva Boss | Staffel 1–2

Ab dem 12. September

  • Do You Wanna Partner | Staffel 1
  • Every Minute Counts | Staffel 2
  • Larry The Cable Guy: It’s A Gift | Staffel 1
  • Lol: Last One Laughing Argentina | Staffel 2

Ab dem 15. September

  • Krass Klassenfahrt: Die Neue Generation | Staffel 1–2
  • Peppa Wutz | Staffel 9–10

Ab 17. September

  • Gen V | Staffel 2

Ab dem 24. September

  • Hotel Costiera | Staffel 1

Ab dem 26. September

  • De Viaje Con Los Derbez | Staffel 5
  • The Summit | 

Die neuen Filme

Ab 1. September

  • Die Nachbarn von Oben
  • House of Gucci
  • The Good Mother

Ab dem 02. September

  • Blue Beetle
  • Papillon

Ab dem 03. September

  • Ice Road 2: Vengeance | Exclusive
  • They Want Me Dead
  • Yes, Chef!

Ab dem 04. September

  • Hunt Club

Ab dem 05. September

  • Alarum Alarum | Exclusive
  • Bogus
  • Copykill
  • Concrete Utopia oder Der letzte Aufstand
  • First Daughter: Date mit Hindernissen
  • Mambo Kings
  • Joyride – Spritztour
  • Sag kein Wort
  • Shazam! Fury of the Gods
  • Stay
  • Tigerland
  • The Sentinel – Wem kannst du trauen?
  • Unsane – Ausgeliefert

Ab dem 06. September

  • Bailey – Ein Hund kehrt zurück
  • Gone Girl – Das perfekte Opfer

Ab dem 07. September

  • Bailey – Ein Freund fürs Leben
  • Shot Caller

Ab dem 08. September

  • Speaking of Sex

Ab dem 10. September

  • Reality – Wahrheit hat ihren Preis

Ab dem 11. September

  • The Flash
  • The Lost Talisman – Die Geister, die ich rief

Ab dem 12. September

  • Dirty Angels | Exclusive
  • Mcwalter | Original
  • Pompeii

Ab dem 13. September

  • Mortal Kombat (2021)

Ab dem 14. September

  • Suicide Squad (2016)
  • The Suicide Squad

Ab dem 15. September

  • Dirty Grandpa
  • Shin Chan Crash! Königreich Kritzel und fast vier Helden

Ab dem 17. September

  • Belleville Cop

Ab dem 18. September

  • Der Vorname

Ab dem 22. September

  • Gator Creek | Exclusive
  • Girl on the Train

Ab dem 24. September

  • A Beautiful Day
  • Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Ab dem 25. September

  • Mamma Mia! Here We Go Again

Ab dem 26. September

  • The Inspection
  • Türkisch für Anfänger

Ab dem 29. September

  • Kung Fu Panda
  • Kung Fu Panda 2
  • Kung Fu Panda 3
  • Kung Fu Panda 4 | Exclusive

Ab dem 30. September

  • Disturbing the Peace

Live-Sport

  • Champions League: erster Spieltag am 16. September 2025
  • Champions League: zweiter Spieltag am 30. September 2025

 

 

