Das seht Ihr bei Prime Video im September 2025

Es ist alles angerichtet für die anstehende Keynote am 09. September und die Vorstellung der neuen iPhone-17-Modelle. Wie dem auch sei, davor und danach möchte man vielleicht auch noch etwas Unterhaltung haben. Passend dazu hat Prime Video nun ebenfalls die Liste seiner Neuzugänge veröffentlicht.

Die Neuzugänge

Prime Video bietet im kommenden Monat wieder einen recht bunten Mix an, natürlich darf auch Trash-TV nicht fehlen. Es werden zudem zwei Spieltage in der Champions League gezeigt, zudem wird exklusive der vierte Teil von „Kung Fu Panda“ gezeigt. Kommen wir gleich zu den Neuheiten:

Die neuen Serien

Ab dem 01. September

The Runarounds | Staffel 1

Ab dem 04. September

Holiday Crush | Staffel 1

Suga | Staffel 1

Ab dem 05. September

Dish It Out | Original | Staffel 1

Ab dem 10. September

Das Gift der Seele | Staffel 1

Helluva Boss | Staffel 1–2

Ab dem 12. September

Do You Wanna Partner | Staffel 1

Every Minute Counts | Staffel 2

Larry The Cable Guy: It’s A Gift | Staffel 1

Lol: Last One Laughing Argentina | Staffel 2

Ab dem 15. September

Krass Klassenfahrt: Die Neue Generation | Staffel 1–2

Peppa Wutz | Staffel 9–10

Ab 17. September

Gen V | Staffel 2

Ab dem 24. September

Hotel Costiera | Staffel 1

Ab dem 26. September

De Viaje Con Los Derbez | Staffel 5

The Summit |

Die neuen Filme

Ab 1. September

Die Nachbarn von Oben

House of Gucci

The Good Mother

Ab dem 02. September

Blue Beetle

Papillon

Ab dem 03. September

Ice Road 2: Vengeance | Exclusive

They Want Me Dead

Yes, Chef!

Ab dem 04. September

Hunt Club

Ab dem 05. September

Alarum Alarum | Exclusive

Bogus

Copykill

Concrete Utopia oder Der letzte Aufstand

First Daughter: Date mit Hindernissen

Mambo Kings

Joyride – Spritztour

Sag kein Wort

Shazam! Fury of the Gods

Stay

Tigerland

The Sentinel – Wem kannst du trauen?

Unsane – Ausgeliefert

Ab dem 06. September

Bailey – Ein Hund kehrt zurück

Gone Girl – Das perfekte Opfer

Ab dem 07. September

Bailey – Ein Freund fürs Leben

Shot Caller

Ab dem 08. September

Speaking of Sex

Ab dem 10. September

Reality – Wahrheit hat ihren Preis

Ab dem 11. September

The Flash

The Lost Talisman – Die Geister, die ich rief

Ab dem 12. September

Dirty Angels | Exclusive

Mcwalter | Original

Pompeii

Ab dem 13. September

Mortal Kombat (2021)

Ab dem 14. September

Suicide Squad (2016)

The Suicide Squad

Ab dem 15. September

Dirty Grandpa

Shin Chan Crash! Königreich Kritzel und fast vier Helden

Ab dem 17. September

Belleville Cop

Ab dem 18. September

Der Vorname

Ab dem 22. September

Gator Creek | Exclusive

Girl on the Train

Ab dem 24. September

A Beautiful Day

Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war

Ab dem 25. September

Mamma Mia! Here We Go Again

Ab dem 26. September

The Inspection

Türkisch für Anfänger

Ab dem 29. September

Kung Fu Panda

Kung Fu Panda 2

Kung Fu Panda 3

Kung Fu Panda 4 | Exclusive

Ab dem 30. September

Disturbing the Peace

Live-Sport