Das seht Ihr bei Prime Video im September 2025

Es ist alles angerichtet für die anstehende Keynote am 09. September und die Vorstellung der neuen iPhone-17-Modelle. Wie dem auch sei, davor und danach möchte man vielleicht auch noch etwas Unterhaltung haben. Passend dazu hat Prime Video nun ebenfalls die Liste seiner Neuzugänge veröffentlicht.
Die Neuzugänge
Prime Video bietet im kommenden Monat wieder einen recht bunten Mix an, natürlich darf auch Trash-TV nicht fehlen. Es werden zudem zwei Spieltage in der Champions League gezeigt, zudem wird exklusive der vierte Teil von „Kung Fu Panda“ gezeigt. Kommen wir gleich zu den Neuheiten:
Die neuen Serien
Ab dem 01. September
- The Runarounds | Staffel 1
Ab dem 04. September
- Holiday Crush | Staffel 1
- Suga | Staffel 1
Ab dem 05. September
- Dish It Out | Original | Staffel 1
Ab dem 10. September
- Das Gift der Seele | Staffel 1
- Helluva Boss | Staffel 1–2
Ab dem 12. September
- Do You Wanna Partner | Staffel 1
- Every Minute Counts | Staffel 2
- Larry The Cable Guy: It’s A Gift | Staffel 1
- Lol: Last One Laughing Argentina | Staffel 2
Ab dem 15. September
- Krass Klassenfahrt: Die Neue Generation | Staffel 1–2
- Peppa Wutz | Staffel 9–10
Ab 17. September
- Gen V | Staffel 2
Ab dem 24. September
- Hotel Costiera | Staffel 1
Ab dem 26. September
- De Viaje Con Los Derbez | Staffel 5
- The Summit |
Die neuen Filme
Ab 1. September
- Die Nachbarn von Oben
- House of Gucci
- The Good Mother
Ab dem 02. September
- Blue Beetle
- Papillon
Ab dem 03. September
- Ice Road 2: Vengeance | Exclusive
- They Want Me Dead
- Yes, Chef!
Ab dem 04. September
- Hunt Club
Ab dem 05. September
- Alarum Alarum | Exclusive
- Bogus
- Copykill
- Concrete Utopia oder Der letzte Aufstand
- First Daughter: Date mit Hindernissen
- Mambo Kings
- Joyride – Spritztour
- Sag kein Wort
- Shazam! Fury of the Gods
- Stay
- Tigerland
- The Sentinel – Wem kannst du trauen?
- Unsane – Ausgeliefert
Ab dem 06. September
- Bailey – Ein Hund kehrt zurück
- Gone Girl – Das perfekte Opfer
Ab dem 07. September
- Bailey – Ein Freund fürs Leben
- Shot Caller
Ab dem 08. September
- Speaking of Sex
Ab dem 10. September
- Reality – Wahrheit hat ihren Preis
Ab dem 11. September
- The Flash
- The Lost Talisman – Die Geister, die ich rief
Ab dem 12. September
- Dirty Angels | Exclusive
- Mcwalter | Original
- Pompeii
Ab dem 13. September
- Mortal Kombat (2021)
Ab dem 14. September
- Suicide Squad (2016)
- The Suicide Squad
Ab dem 15. September
- Dirty Grandpa
- Shin Chan Crash! Königreich Kritzel und fast vier Helden
Ab dem 17. September
- Belleville Cop
Ab dem 18. September
- Der Vorname
Ab dem 22. September
- Gator Creek | Exclusive
- Girl on the Train
Ab dem 24. September
- A Beautiful Day
- Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war
Ab dem 25. September
- Mamma Mia! Here We Go Again
Ab dem 26. September
- The Inspection
- Türkisch für Anfänger
Ab dem 29. September
- Kung Fu Panda
- Kung Fu Panda 2
- Kung Fu Panda 3
- Kung Fu Panda 4 | Exclusive
Ab dem 30. September
- Disturbing the Peace
Live-Sport
- Champions League: erster Spieltag am 16. September 2025
- Champions League: zweiter Spieltag am 30. September 2025
