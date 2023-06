Home Gerüchte Eve werkelt an einem AirPlay2-Adapter namens „Eve Play“

Eve werkelt an einem AirPlay2-Adapter namens „Eve Play“

Musik auf physischen Datenträger fristet weitestgehend ein Nischendasein, wenngleich die Verkäufe auf Vinyl letztes Jahr ein neues Hoch erreichten und sogar die CD-Verkäufe hinter sich ließen. Überwiegend wird Musik heute digital via WLAN, Bluetooth oder AirPlay gestreamt. Wer eine alte Stereoanlage betreibt, benötigt dafür einen entsprechenden Adapter. Und es scheint ganz so, als möchte Eve in dieses Geschäft einsteigen.

„Eve Play“ zeigt sich bei der FCC

Wer neue Geräte mit drahtloser Kommunikation in den USA auf den Markt bringen will, braucht eine Zertifizierung der FCC. Dadruch sickerten in der Vergangenheit nahezu alle Neuheiten von Eve durch, so auch dieses Mal. Das Unternehmen aus München, welches nun dem Schweizer Konzern ABB gehört, plant die Einführung eines AirPlay2-Audio-Adapters. So heißt es konkret wie folgt:

Eve Play ist eine benutzerfreundliche Plug-and-Play-Schnittstelle, die mit Apple AirPlay 2 kompatibel ist. Sie ermöglicht ein nahezu grenzenloses Audiostreaming und garantiert ein außergewöhnliches Hörerlebnis für anspruchsvolle Audiophile. Durch die Verbindung mit einem Verstärker, einer Soundbar oder Aktivlautsprechern bietet Eve Play eine beeindruckende Klangqualität. Mit seinen 2,4/5-GHz-Wi-Fi-Funktionen, einem Ethernet-Anschluss und drei Audioausgängen lässt sich Eve Play problemlos in verschiedene Setups integrieren.

Dazugehörige Skizzen zeigen, dass es sich um ein recht quadratisches Gerät handelt, welches mit einigen zusätzlichen Anschlüssen versehen ist.

Das wäre dann auch ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zum Adapter von Belkin, denn wir hier getestet haben. Neben WLAN, LAN und Koaxial sind laut Skizze auch ein optischer und analoger Ausgang verbaut.

Preise und Verfügbarkeit

Es handelt sich hier um einen Fund bei der FCC. Das Gerät selbst wurde noch nicht angekündigt. Aus der Vergangenheit wissen wir jedoch, dass es in etwa ab diesem Zeitpunkt rund zwei Monate bis zum offiziellen Release dauerte. Bleibt die Frage nach dem Preis: Der Soundform AirPlay 2 von Belkin kostet regulär 99,99 Euro. Berücksichtigen wir die zusätzlichen Anschlüsse, dürften hier eher 149,99 Euro realistisch sein

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!