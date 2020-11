Home Deals Eve Smart Home: Hier findet ihr heute die besten Angebote

Eve Smart Home: Hier findet ihr heute die besten Angebote

Auch Eve hat zum Black Friday den Rotstift angesetzt und zahlreiche Produkte deutlich reduziert. Wir zeigen euch bei welchen Anbietern ihr heute sparen könnt:

-> Eve Angebote bei Amazon

Starten wir mit den Angeboten auf Amazon.

Eve Cam -48,96 €

Eve Cam – Smarte Innenkamera, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video, Mitteilungen, Bewegungsmelder, Mikro und Speaker, Mensch/Tier-Erkennung, Flexible Installation (HomeKit)

Eve Cam 2er Pack -68,96 €

Eve Cam 2er Pack - Smarte Innenkamera, 100% Privatsphäre, HomeKit Secure Video, Mitteilung auf iPhone, iPad, Apple Watch, Bewegungsmelder, Mikro & Speaker, Mensch/Tier-Erkennung

Eve Motion -21,06 €

Eve Motion - Smarter Bewegungssensor mit IPX3-Wasserbeständigkeit, Mitteilungen, automatische Aktivierung einzelner Geräte und Szenen, keine Bridge erforderlich, Bluetooth Low Energy (Apple HomeKit)

Eve Button -19,96 €

Eve Button - Smarte Fernbedienung zur direkten Steuerung von HomeKit-Geräten & Szenen (Deutsche Markenqualität), kompakt, portabel, Bluetooth Low Energy (Apple HomeKit)

Eve Thermo 4er Set -74,96 €

Eve Thermo, 4er Set - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatischer Temperatursteuerung, keine Bridge erforderlich, integriertes Touch-Bedienfeld, BLE, Apple HomeKit, Made in Germany

Eve Thermo -21,96 €

Eve Thermo - Smartes Heizkörperthermostat mit LED-Display, automatischer Temperatursteuerung, keine Bridge erforderlich, integriertes Touch-Bedienfeld, BLE, Apple HomeKit, Made in Germany

Eve Aqua -37,80 €

Eve Aqua - Smarte Bewässerungssteuerung per Apple Home App oder Siri, automatisch bewässern mit Zeitplänen, einfache Bedienung, Fernzugriff, keine Bridge, Bluetooth, HomeKit

Eve Water Guard -17,61 €

Eve Water Guard - Smarter Wassermelder, 2m Sensorkabel (verlängerbar), 100dB, Wasseralarm auf iPhone, iPad, Apple Watch (Apple HomeKit)

Eve Energy -10,96 €

Eve Energy - Smarte schaltbare Steckdose (deutsche Markenqualität), TÜV-zertifiziert, Verbrauchsmessung, Zeitpläne, schaltet Geräte ein & aus, keine Bridge nötig, Smart Plug (Apple Homekit)

Natürlich nimmt auch tink am Black Friday teil und hat einiges reduziert.

-> Eve Angebote bei tink

Eve Thermo 3er-Set -79,90 €

-> Zum 3-er Set bei tink* (Affiliate-Link)

5er-Pack + Eve Extend -159,75 €

-> Zum 5er Set bei tink* (Affiliate-Link)

Eve Energy 2er-Set + gratis Belkin BOOST UP -35,95€

-> Zum 2er Set bei tink* (Affiliate-Link)

Auch Cyberport hat zum Black Friday interessante Bundles geschnürt.

-> Eve Angebote bei Cyberport

Energy 2er-Set mit gratis Eve Button -50,95 €

-> Zum Energy 2-er Set Bundle * (Affiliate-Link)

Last but not least haben wir noch folgendes Angebot bei Media Markt gefunden.

Movie Night mit Energy & Eve Light Strip -9,10 €

Mit 79 € ist Media Markt bei diesem Bundle aktuell der günstigste Anbieter.

-> Zum Movie Night mit Energy & Eve Light Strip* (Affiliate-Link)

