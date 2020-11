Home Apple AppSalat: Mit diesen Apps und Spielen vergeht die Zeit im Lockdown schneller

Dass der Lockdown nervt, müssen wir euch vermutlich nicht erzählen. Viele haben jedoch etwas mehr Zeit und wissen oft nicht, wie man diese zuhause totschlägt. Wir stellen euch in diesem AppSalat drum einige Apps vor, die da Abhilfe schaffen.

Rippple for Trakt

Trakt ist ein Internet-Service, mit dem man einen genauen Überblick über seine Serien und Filme bekommt, und Rippple zeigt diese Daten am iPhone, am iPad und am Mac an. Gerade jetzt wird man verständlicherweise mehr vorm Fernseher sitzen und mit Rippple behält man seine Inhalte einfach im Überblick. Und wenn man einmal nicht weiß, was man schauen könnte, gibt es Listen mit zahlreichen Vorschlägen.

Rippple bekommt ihr kostenlos im App Store. Das „Premium Experience“-Paket kostet 0,49 Euro pro Monat oder 4,99 Euro pro Jahr.

Just Dance Now

Just Dance startete als Tanzspiel auf diversen Konsolen und ist nun schon seit einiger Zeit für das Smartphone erhältlich. Ihr könnt Euch mit der App entweder selbst fit halten oder ihr tanzt gegen Mitbewohner oder Familienmitglieder über größere Distanzen hinweg. Und das beste: Just Dance Now funktioniert auch mit dem Chromecast, wodurch man nicht nur auf den kleinen Smartphone-Bildschirm beschränkt ist.

Just Dance Now gibt es kostenlos im App Store.

Risiko

Das beliebte Brettspiel Risiko gibt es nun auch schon seit geraumer Zeit für das iPhone und das iPad. Das Prinzip ist hier dasselbe, zusätzlich könnt ihr Euch auch in Risiko gegen andere matchen. Der Chromecast wird ebenfalls von dem Spiel unterstützt.

Risiko ist ein kostenloser Download für iPhone und iPad.

Reeder 5

Um Neuigkeiten aus der Welt einfach mitzubekommen, empfiehlt sich ein RSS-Reader. Die Option, die uns am besten gefällt, ist Reeder 5. Nicht nur könnt ihr einen Dienst einbinden, den ihr bereits nutzt (Feedly ist hier sehr bekannt), es lassen sich auch Feeds direkt in Reeder abspeichern. Das Besondere an Reeder ist die Benutzeroberfläche, die sehr schlicht und dennoch funktional ist.

Reeder 5 bekommt ihr für 5,49 Euro im App Store für iPhone und iPad und für 10,99 Euro im Mac App Store.

Overcast

Die Stille während Hausarbeiten, dem Kochen oder dem Entspannen auf der Couch lässt sich gut mit Podcasts füllen. Wir nutzen hierfür gerne Overcast, da die App auf so ziemlich jeden Podcast Zugriff hat. Zum Organisieren gibt es in Overcast verschiedene Listen oder einen „Releases“-Bereich, wo alle neuen Ausgaben landen. Das Tolle bei der Wiedergabe ist das „Voice Boost“-Feature, wodurch Stimmen verstärkt werden und auch das „Smart Speed“-Feature, das Stille automatisch rausschneidet.

Overcast kann kostenlos aus dem App Store geladen werden. Um die Werbebanner zu entfernen, müsst ihr 9,99 Euro pro Jahr bezahlen.

Monopoly

Ein zweites Brettspiel schaffte es auch noch in diese Ausgabe und das ist Monopoly. Hier bedarf es in unseren Augen wohl keine Erklärung – beim Brettspiel-Klassiker geht es darum, dass man sich sein eigenes kleines Imperium aufbaut und die anderen Spieler so nach und nach immer ärmer werden. Und ja, Monopoly am iPhone oder am iPad kann auch mit anderen gezockt werden.

Monopoly ist für 4,49 Euro im App Store verfügbar.

