Home Smart Home Eve Play: Ab sofort erhältlich

Eve Play: Ab sofort erhältlich

Wer an seiner Hi-Fi-Anlage hängt, steht heute vor einer schwerwiegenden Entscheidung: Entweder auf Streaming weitestgehend verzichten oder einen neuen Receiver kaufen. Das ist teuer und nicht immer zwingend notwendig und hier kommt der Eve Play ins Spiel, der ab sofort verfügbar ist.

Eve Play

Die Lösung heißt Audiostreaming-Adapter und ist nicht mit einem Bluetooth-Adapter zu verwechseln. Bei Ersterem werden die Daten über WLAN gestreamt und hier gibt es mit dem Eve Play nun weitere Auswahl. Der Eve Play tauchte erstmals im Sommer in der Gerüchteküche auf und wurde bei der IFA 2023 offiziell vorgestellt. Mit einer kleinen Verzögerung ist das Gerät nun erhältlich.Optisch orientiert sich das etwa 13 cm x 13 cm große Kästchen am Eve Energy und scheint hochwertig verarbeitet zu sein. Was den Eve Play so besonders macht, sind seine Anschlüsse.

WLAN im 2,4 GHz- und 5 GHz-Frequenzband

Ethernet

AirPlay 2

Cinch-Analog,

Koaxial-Digital

und Optisch-Digital

Besonderes Augenmerk legte Eve dabei auf die Latenz sowie die Rauchunterdrückung beim Übertragen auf die Anschlüsse. Hierfür kommt ein leistungsstarker Chip von Texas Instruments zum Einsatz, mit dessen Hilfe das Signal-Rausch-Verhältnis von 112 dB erreicht wurde.

Preise und Verfügbarkeit

Der Eve Play ist ab sofort im Handel erhältlich und geht als direkter Konkurrent zum AirPlay 2-Adapter von Belkin ins Rennen. Dementsprechend wird sich zeigen, ob die UVP von 149,95 Euro gerechtfertigt ist

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!