Eve Outdoor Cam lässt sich ab sofort bestellen

Der Sommer steht an und dementsprechend ist die Urlaubszeit nicht weit. Da wir uns so langsam in einer Post-Corona-Situation finden, dürfte einer Urlaubsreise nichts im Wege stehen. Wer seine eigenen vier Wände und den Garten dennoch im Blick behalten möchte, wird nun auch bei Eve fündig.

Eve Outdoor Cam ist nun verfügbar

Die Eve Outdoor Cam wurde vom Unternehmen zur CES 2022 vorgestellt, Apfelpage berichtete. Das Modell ist explizit für den Außenbereich vorgesehen, dafür ist im Gehäuse aus Aluminium neben der eigentlichen Kamera noch ein LED-Flutlicht integriert. Um den Außenbereich optimal abzudecken, verfügt die Kamera über eine Auflösung von 1080p inklusive Nachtsichtfunktion. Die soll dabei auf einer Entfernung von bis zu 9 Metern Personen und Gegenstände erkennen können:

Apple HomeKit Secure Video mit 1080p/24fps H.264 Video und 157° Sichtfeld

Infrarot-Bewegungserkennung: 100°, bis zu 9 m bei 2,5 m Installationshöhe

Zehntägige Aufnahme-Historie und Mitteilungen, wenn Personen, Fahrzeuge, Tiere oder Pakete entdeckt werden.

End-to-End-Verschlüsselung stellt sicher, dass nur der Eigentümer auf Live-Video und Aufnahmen zugreifen kann.

Zwei-Wege-Kommunikation mittels eingebautem Mikrofon und Lautsprecher

Zertifiziert für Schutzklasse IP55

Drei-Achsen-Gelenk zur Einstellung des Kamerawinkels

Extra-starkes Flutlicht mit automatischem Bewegungslicht und Boost.

Status-LED

Abmessungen: 170 x 65 x 76 mm (H x B x T)

Endlich gelistet

Die Eve-Cam sollte ursprünglich Mitte April 2022 in den Handel gehen, doch die Auslieferung verzögerte sich. Nun scheint sie den Weg in den Handel gefunden zu haben. Amazon listet die Kamera, allerdings wird sie aktuell nicht als Lagerware gekennzeichnet. Interessenten müssen dafür rund 240€ Euro zur Seite legen.

