Dreame D10s Series: Die smarte Dreifaltigkeit der Saugroboter für jedes Budget

Wer für sehr wenig Geld sehr viel Leistung sucht, sollte nun die Lauscher spitzen und die Brille zurechtrücken: Seit dem 20. Februar hat Dreame drei neue Saug-/Wischroboter auf dem Markt, die die smarte Reinigung des Eigenheims zum Kinderspiel werden lassen. Hier erfahrt ihr mehr über die neuen Modelle.

Das Einsteigermodell: Dreame D10s

Mit seinem zum Marktstart reduzierten Preis von lediglich 299 Euro möchte der ein oder andere vielleicht denken, dass beim Dreame D10s an Funktionen gespart wurde. Jedoch hat der Roboter einen vollen Leistungsumfang im Gepäck: Mit einer Saugleistung von 5.000 Pa kümmert sich der neue Mitbewohner besonders effektiv um Staub und Dreck sowie eine Tiefenreinigung eures Teppichs.

Unterstützt wird die Saugfunktion durch eine angefeuchtete Wischplatte am “Hintern” des Roboters. Die Wassermenge, die der D10s dem Wischpad aus seinem 235-ml-Wassertank zuführt, lässt sich ganz einfach in der App auswählen.

Als Navigationstechnologie kommt LDS zum Einsatz, womit Zusammenstöße mit Möbeln verhindert werden und ein schnelles Kartieren der Wohnung möglich ist. In der Dreame-App könnt ihr die Karte anpassen, Räume festlegen oder Sperrzonen definieren. Apropos: In der App könnt ihr auch auf die Videoüberwachung des Roboters zugreifen und einen prüfenden Blick auf euer Haus werfen. Also Sprachassistenten kommen Alexa, Google Assistant und Siri zum Einsatz.

Der verbaute Akku mit 5.200 mAh kommt auf eine Laufzeit von bis 280 Minuten, womit auch das Reinigen größerer Wohnungen kein Problem sein sollte. Geht dem Sauger die Puste aus, kehrt er automatisch zur Ladestation zurück, lädt sich wieder auf und setzt dann die Reinigung genau dort fort, wo er aufgehört hat.

Vom 20. bis 24. Februar erhaltet ihr den Dreame D10s zum rabattierten Preis von 299 Euro statt 349 Euro.

-> Nur bis zum 24. Februar: Dreame D10s bei Amazon günstiger

Für Fortgeschrittene mit heimischen Hindernisparcours: Dreame D10s Pro

Wie die Namensgebung der D10s-Roboter vermuten lässt, verbirgt sich in allen drei Modellen eine ähnliche technische Grundausstattung. So kommt auch der Dreame D10s Pro mit der hohen Saugleistung von 5.000 Pa sowie der gummierten Bürste, die sich besonders leicht reinigen lässt. Der 5.200-mAh-Akku sowie die Wischeinheit mit ihrer 30-stufigen Wassermengenanpassung sind ebenfalls vorzufinden. Der verbaute Wassertank kommt wie beim Einsteiger-D10s auf 235 ml, der Staubbehälter auf 570 ml.

Der Unterschied zwischen D10s und D10s Pro verbirgt sich in der gewählten Technologie zur Hindernisvermeidung. So erweitert Dreame die LDS-Navigation mit einer KI, die Objekte noch besser erkennen und umfahren kann. Sie hilft auch dabei, eigene Strategien für ein effizientes Reinigen der Wohnung zu entwickeln.

Bei MediaMarkt ist der Dreame D10s Pro zum Marktstart ebenfalls reduziert erhältlich. Ihr zahlt lediglich 329 Euro statt 389 Euro. Der Rabatt gilt vom 20. Februar bis 05. März.

-> Nur bis zum 05. März: Dreame D10s Pro bei MediaMarkt günstiger

Der Kopf der Familie: Dreame D10s Plus

Nicht anders zu erwarten, trumpft auch das Plus-Modell der D10s-Serie mit den Vorzügen seiner Geschwister auf. Die Navigation besteht ebenfalls aus LDS mit KI-Unterstützung für ein optimales Abfahren der Wohnung und ein verlässliches Erkennen von Hindernissen. Auch die Wischfunktion kennt ihr bereits aus den vorangegangenen Modellen.

Beim D10s Plus liefert Dreame jedoch eine etwas größere Ladestation als bei den anderen beiden Varianten mit. Das liegt daran, dass diese den aufgesaugten Staub des Roboters wiederum absaugt und in einem 4-Liter-großen Beutel auffängt. Das ist nicht nur besonders hygienisch, sondern reduziert euer eigenes Zutun auf ein Minimum. So soll der Staubbeutel knapp zwei Monate durchhalten, bevor man ihn austauschen muss. Erfreulich: Der E12-Filter des Staubbeutels schließt 99,5 Prozent von Schwebstoffen ein, damit sie nicht wieder in die Umgebung gepustet werden.

Vom 20. bis 26. Februar ist auch der Dreame D10s Plus mit einem satten Rabatt zum Marktstart erhältlich. Ihr zahlt nur 479 Euro statt 569 Euro.

-> Nur bis zum 26. Februar: Dreame D10s Plus bei Amazon günstiger

