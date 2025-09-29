Apple TV+ stellt Trailer zur Doku „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ bereit

Ben Stiller hatte in Hollywood einige ikonische Rollen, doch sein Werdegang ist nur wenig überraschend. Schließlich war schon sein Vater eine große Nummer im US-Showgeschäft. Über diesen Einfluss wird auf Apple TV+ eine Doku erscheinen, nun ist der Trailer verfügbar.

Der Trailer ist verfügbar

Ben Stiller schaffte seinen Durchbruch mit seiner Rolle in „Verrückt nach Mary“ und avancierte in den Jahren 2007 bis 2008 zu einem der Schauspieler mit den höchsten Gagen. In den letzten Jahren konzentrierte er sich auf Arbeiten hinter der Kamera und landete mit der Serie „Severance“ einen absoluten Überraschungserfolg. Das Talent wurde ihm in die Wiege gelegt, wie die Doku „Stiller & Meara: Nothing is Lost“ beweist. Nun ist der Trailer verfügbar:

Die Doku wird dabei zunächst ab dem 17. Oktober 2025 im Kino anlaufen. Allerdings können Abonnenten von Apple TV+ bereits eine Woche später, am 24. Oktober 2024, darauf zugreifen.

Was kostet Apple TV+?

Apple TV+ lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.