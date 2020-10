Erste iPad Air-Benchmarks: Der A14 ist eine Rakete

Das iPad Air 4 zeigte sich unlängst in ersten Benchmarks. Es ist mit dem neuen A14 Bionic-CPU ausgestattet. Da dieser auch im iPhone 12 stecken wird, lässt sich nun bereits absehen, wie zügig der neue iPhone-Prozessor rechnet. Kurz gesagt: Sehr schnell.

Apples neuer A14-Prozessor wird wieder eine Rakete, das zeigen erste Benchmarks, die unlängst im Netz aufgetaucht sind.

Sie wurden wie zumeist bei diesen Leistungsmessungen mit dem bekannten und beliebten Tool Geekbench durchgeführt und die Ergebnisse von verschiedenen Leakern auf Twitter verbreitet.

A14's first Geekbench 5 results appeared, single-core 1583, multi-core 4198, still the king. pic.twitter.com/HXMgEfjSuW

— Ice universe (@UniverseIce) October 3, 2020