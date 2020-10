iPad Air 4 kurz vor Start: Apple verschickt Werbematerial an Stores

Das neue iPad Air steht offenbar in den Startlöchern. Apple hatte den Start der vierten Auflage des iPad Air für Oktober angekündigt. Inzwischen ist der neue Monat da und somit steht der Launch bevor. Wann genau das neue Tablet startet, ist noch nicht bekannt, allerdings bereitet man sich in den Apple Retail Stores derzeit bereits darauf vor.

Das iPad Air 4 dürfte in den nächsten Tagen an den Start gehen. Seit kurzem werden die Apple Retail Stores rund um die Welt mit Marketingmaterial zum neuen Tablet von Apple ausgestattet, das vermeldete Mark Gurman.

Apple marketing materials for the new iPad Air are starting to land at retail stores, suggesting a launch sooner rather than later. Apple said October, which is tomorrow — so not a surprise.

— Mark Gurman (@markgurman) September 30, 2020