Enola Holmes kommt im November zurück zu Netflix – die Neuheiten

In knapp einer halben Woche sind zwei Dinge passiert: Es ist Halloween und wir haben November. Passend dazu hat als Letzter im Bunde Netflix nun die Liste seiner Neuzugänge präsentiert. Wir dürfen uns auf rund 85 neue Inhalte freuen und endlich bekommt Enola Holmes ihre wohlverdiente Fortsetzung.

Die Neuzugänge

Unser Highlight ist Enola Holmes 2, doch auch Serienfans kommen auf ihre Kosten. Unter anderem gibt es die fünfte Staffel von The Crown, die in den 90ern spielt und das Drama rund um Lady Diana als Aufhänger hat. Sofern verfügbar, haben wir die originale Beschreibung von Netflix übernommen. Werfen wir also einen Blick, was es Neues im November 2022 auf Netflix gibt:

Die neuen Serien auf Netflix im November

Ab dem 01. November

Young Royals: Staffel 2 – Wilhelm hat Schwierigkeiten, seine neuen königlichen Pflichten zu akzeptieren, und fürchtet, dass ihn der Kronprinzen-Titel alles kosten wird, das ihm am Herzen liegt.

Ab dem 03. November

Blockbuster – In der letzten Blockbuster-Videothek kämpft ein engagierter Manager trotz Konkurrenz und Zweifeln darum, seinen Laden offen zu halten und es der Belegschaft recht zu machen.

Ab dem 04. November

Manifest: Staffel 4 Part 1 – Der geniale Mechaniker Lino hat seine Unschuld bewiesen und nur noch ein Ziel: sich an den korrupten Polizisten zu rächen, die seinen Bruder und seinen Mentor umgebracht haben.

– Der geniale Mechaniker Lino hat seine Unschuld bewiesen und nur noch ein Ziel: sich an den korrupten Polizisten zu rächen, die seinen Bruder und seinen Mentor umgebracht haben. The Fabulous – Eine vierköpfige Freundesclique will sich ihre Träume in der Modebranche erfüllen und muss nebenbei anspruchsvolle Jobs, Liebesdilemmas und wilde Ausgehnächte meistern.

– Eine vierköpfige Freundesclique will sich ihre Träume in der Modebranche erfüllen und muss nebenbei anspruchsvolle Jobs, Liebesdilemmas und wilde Ausgehnächte meistern. Buying Beverly Hills

Ab dem 09. November

The Crown: Staffel 5 – Diana und Charles führen Krieg in den Medien. Die Monarchie wird hinterfragt. Die 90er-Jahre erweisen sich für Königin Elizabeth II. als die bisher größte Herausforderung.

Ab dem 10. November

Liebe lügt nicht: Sardinien – Eine neue Gruppe von Paaren stellt ihre angeblich stabilen Beziehungen auf die Probe. Wie werden sie die Wahrheit bei ihrer Suche nach Liebe und Geld wohl verkraften?

Ab dem 11. November

Um die Welt mit Zac Efron: Staffel 2: Australien – Efron und Olien unternehmen eine abenteuerliche Reise durch Australien und erkunden verschiedene Initiativen zum Schutz der reichhaltigen Artenvielfalt und Kultur des Kontinents.

– Efron und Olien unternehmen eine abenteuerliche Reise durch Australien und erkunden verschiedene Initiativen zum Schutz der reichhaltigen Artenvielfalt und Kultur des Kontinents. Warrior Nun: Staffel 2 – Gemeinsam mit neuen Verbündeten machen sich Ava und die Schwestern des Ordens auf, einem falschen Propheten, der die Welt beherrschen will, das Handwerk zu legen.

Ab dem 15. November

Run for the Money – In einem Rennen gegen die Zeit versuchen Promi-Kandidatinnen verzweifelt, schwarz gekleideten Jägern zu entkommen, um das ständig zunehmende Preisgeld zu ergattern.

Ab dem 16. November

Mind Your Manners – Die internationale Benimmexpertin Sara Jane Ho hilft in dieser Makeover-Serie Menschen dabei, sich durch gute Manieren von ihrer besten Seite zu zeigen.

Ab dem 17. November

1899 – Voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft segeln die Passagiere eines Schiffs gen Neue Welt und landen in einen Albtraum, als sie ein zweites im Meer treibendes Schiff entdecken.

– Voller Hoffnung auf eine bessere Zukunft segeln die Passagiere eines Schiffs gen Neue Welt und landen in einen Albtraum, als sie ein zweites im Meer treibendes Schiff entdecken. Dead to Me: Staffel 3 – Für Jen und Judy begann alles mit einer Fahrerflucht. Jetzt droht ein weiterer schrecklicher Unfall ihre Freundschaft aus der Bahn zu werfen. Alle Straßen haben zu diesem Ende geführt.

Ab dem 18. November

Élite: Staffel 6 – Ob Liebe, Rache oder Millionen von Followern – dieses Jahr ist jeder in Las Encinas hinter irgendetwas her. Aber werden sie mit ihrem Leben davonkommen?

– Ob Liebe, Rache oder Millionen von Followern – dieses Jahr ist jeder in Las Encinas hinter irgendetwas her. Aber werden sie mit ihrem Leben davonkommen? Somebody – Ein Popstar auf der Suche nach Inspiration für einen neuen Song, erfüllt den Weihnachtswunsch eines jungen Fans. Sie fährt das Mädchen besuchen und findet nebenbei wahre Liebe.

Inside Job: Teil 2 – Für die Angestellten von Cognito Inc. sind Verschwörungstheorien nicht nur Theorien, sondern Tatsachen. Eine Frau und ihr Team liebenswürdiger Idioten haben die Welt voll im Griff.

Ab dem 19. November

Under the Queen’s Umbrella – Eine kühne Königin will einen ihrer aufmüpfigen Söhne zum nächsten König von Joseon machen. Doch auch ihre Konkurrenten haben es auf den Thron abgesehen.

Ab dem 23. November

Wednesday – Mit Grips und abgestumpftem Sarkasmus will Wednesday Addams eine Mordserie aufklären, findet dabei jedoch an der Nevermore Academy nicht nur Freunde, sondern auch Feinde.

– Mit Grips und abgestumpftem Sarkasmus will Wednesday Addams eine Mordserie aufklären, findet dabei jedoch an der Nevermore Academy nicht nur Freunde, sondern auch Feinde. The Unbroken Voice – Trotz Sexismus und bescheidener Herkunft verfolgt die junge Arelys Henao in diesem von den Anfängen der kolumbianischen Legende inspirierten Musikdrama ihren Traum vom Singen.

Ab dem 24. November

First Love – Sie waren jung, frei und Hals über Kopf verliebt. Als Teenager lag ihnen die Welt zu Füßen – doch ihr Erwachsenenleben ist weniger aufregend und es fehlt ein wichtiges Element.

Ab dem 25. November

Blood & Water: Staffel 3 – Im neuen Schuljahr in Parkhurst suchen Puleng und Fiks nach einer verschwundenen geliebten Person. Doch ihre Beharrlichkeit könnte sie in ernste Schwierigkeiten bringen.

Ab dem 30. November

Snack VS. Chef – Im Kampf um 50.000 USD Preisgeld lassen zwölf Köche ihre inneren Wissenschaftlicher heraus, um Snackklassiker nachzustellen und eigene Leckereien zu erfinden.

Die neuen Netflix-Dokus im November

Ab dem 5. November

Orgasm Inc: The Story of OneTaste

Ab dem 09. November

FIFA Uncovered – Diese Doku ist der bewegten Geschichte der FIFA gewidmet – von all ihren Machtkämpfen über die globale Politik bis hin zur Organisation einer Weltmeisterschaft.

Ab dem 10. November

Der Bundesstaat von Alabama gegen Brittany Smith – In dieser Dokumentation wird die erschütternde Geschichte einer Frau erzählt, die das in Alabama gültige „Stand Your Ground“-Gesetz in Anspruch zu nehmen versucht.

Ab dem 11. November

Capturing the Killer Nurse – In dieser Dokumentation wird illustriert, wie die Ermittler nachwiesen, dass der Intensivpfleger Charles Cullen Patienten tötete, – und wie er fast damit durchgekommen wäre.

– In dieser Dokumentation wird illustriert, wie die Ermittler nachwiesen, dass der Intensivpfleger Charles Cullen Patienten tötete, – und wie er fast damit durchgekommen wäre. Is That Black Enough for You?!? – Der Kulturkritiker und Historiker Elvis Mitchell analysiert die Evolution und Revolution des Schwarzen Kinos – von dessen Anfängen bis hin zur einschneidenden Filmära der 70er.

– Der Kulturkritiker und Historiker Elvis Mitchell analysiert die Evolution und Revolution des Schwarzen Kinos – von dessen Anfängen bis hin zur einschneidenden Filmära der 70er. Untergegangenen Zivilisationen auf der Spur – Der Journalist Graham Hancock reist um die Welt, um nach Hinweisen auf rätselhafte, verlorene Zivilisationen zu suchen, die bis in die letzte Eiszeit zurückreichen.

Ab dem 14. November

Stutz – Der führende Psychiater Phil Stutz spricht mit dem Schauspieler Jonah Hill offen über seine frühen Kindheitserfahrungen und seine einzigartige Form der Psychotherapie.

Ab dem 16. November

Racionais: Das Ruas de São Paulo Pro Mundo – Bewaffnet mit ihrer Musik und einer Botschaft machte die einflussreiche Hip-Hop-Gruppe Racionais MC’s ihre Poesie der Straße nicht nur in Brasilien zu einer bedeutenden Bewegung.

– Bewaffnet mit ihrer Musik und einer Botschaft machte die einflussreiche Hip-Hop-Gruppe Racionais MC’s ihre Poesie der Straße nicht nur in Brasilien zu einer bedeutenden Bewegung. In ihren Händen – Während sich die westlichen Streitkräfte zurückziehen, stellen sich junge und mutige Afghaninnen im Kampf für die Bildung der nächsten Generation in Afghanistan tödlicher Gefahr.

Ab dem 17. November

Pepsi, wo ist mein Jet? – Ein 20-Jähriger will bei einem Pepsi-Gewinnspiel einen Kampfjet abstauben und ebnet so den Weg für einen Rechtsstreit zwischen David und Goliath, der in die Geschichte eingeht.

– Ein 20-Jähriger will bei einem Pepsi-Gewinnspiel einen Kampfjet abstauben und ebnet so den Weg für einen Rechtsstreit zwischen David und Goliath, der in die Geschichte eingeht. Ich bin Vanessa Guillen – Vanessa Guillen war 20 Jahre alt, als man sie ermordet auf einem US-Armeestützpunkt fand. Anstatt zu schweigen, kämpfte ihre Familie jedoch für Gerechtigkeit und Veränderungen.

Ab dem 23. November

Die Geschichte des Tacos: Über die Grenze hinaus – Der Taco verlässt Mexiko, aber Mexiko den Taco nicht. Auf der anderen Seite der Grenze zu den USA lassen mexikanische Köche die Tradition hochleben und sind experimentierfreudig.

– Der Taco verlässt Mexiko, aber Mexiko den Taco nicht. Auf der anderen Seite der Grenze zu den USA lassen mexikanische Köche die Tradition hochleben und sind experimentierfreudig. Blood, Sex & Royalty – Königliches britisches Drama einmal ganz anders: Diese sinnliche Serie bietet Einblicke in die Leben der tödlichsten, heißesten und legendärsten Monarchinnen der Geschichte.

Ab dem 25. November

Ghislaine Maxwell: Stinkreich – Berichte von Überlebenden bilden den Rahmen für diese Dokumentation über den Sexhandel-Prozess von Ghislaine Maxwell, der Jetsetterin und Komplizin von Jeffrey Epstein.

Ab dem 29. November

Ermordet: Tatort Texas Killing Fields – Ein überwuchertes Feld und ein Highway-Abschnitt sind der gemeinsame Nenner einer grauenhaften, jahrzehntelangen Mordserie, in der trauernde Familien noch immer Antworten suchen.

Ab dem 30. November

Take Your Pills: Xanax – Für die einen eine Heilung, für die anderen ein Fluch: In dieser aufschlussreichen Doku berichten Patienten und Experten von viel verschriebenen Medikamenten gegen Ängste.

Die neuen Netflix-Special im November

Ab dem 8. November

Triviaverse – Die höchste Punktzahl gewinnt! Fordere Freunde heraus oder miss dich mit rätselhaften Gegner, indem du schnell Fragen aus Wissenschaft, Kunst, Geografie beantwortest.

Die neuen Filme auf Netflix im November

Ab dem 01. November

The Takeover – Als sie einen Datenschutzskandal aufdeckt, wird ihr ein Mord in die Schuhe geschoben. Kann die ethische Hackerin der Polizei entgehen und die Verbrecher finden, die sie erpressen?

Ab dem 03. November

Panayotis Pascot: Beinahe – In diesem urkomischen und rührenden Comedy-Special erzählt der französische TV-Star Panayotis Pascot aus seinem Liebesleben und seiner Kindheit.

Ab dem 04. November

Enola Holmes 2 – Enola nimmt ihren ersten offiziellen Fall als Detektivin an. Doch um das Rätsel um das vermisste Mädchen zu lösen, braucht sie die Hilfe ihrer Freunde – und ihres Bruders Sherlock.

– Enola nimmt ihren ersten offiziellen Fall als Detektivin an. Doch um das Rätsel um das vermisste Mädchen zu lösen, braucht sie die Hilfe ihrer Freunde – und ihres Bruders Sherlock. Ẹlẹṣin Ọba: The King’s Horseman – Nach dem Tod seines Königs muss sich ein Reiter selbst opfern, um seinem Herrscher auch im Jenseits zu dienen. Doch plötzliche Ereignisse haben eine unerwartete Tragödie zur Folge.

Ab dem 08. November

Die Familie Claus 2 – Santas Aufgabe besteht darin, Geschenke auszutragen. Doch als Jules von seinem Großvater Noël das Zepter übernimmt, äußert ein Mädchen einen ganz besonderen Wunsch.

Ab dem 09. November

Voll mutiert: Fußballcup in Gefahr – Als ein böser Wissenschaftler Fußballstars ihrer Talente beraubt, helfen vier junge Fußball-Superfans ihren Idolen, ihre Fähigkeiten zurückzuerlangen.

Ab dem 10. November

Falling for Christmas – Als eine verwöhnte Erbin bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert, landet sie bei einem glücklosen Witwer und dessen Tochter, die sich über die Weihnachtstage um sie kümmern.

– Als eine verwöhnte Erbin bei einem Skiunfall ihr Gedächtnis verliert, landet sie bei einem glücklosen Witwer und dessen Tochter, die sich über die Weihnachtstage um sie kümmern. Verirrte Kugel 2 – Als eine leidenschaftliche Affäre plötzlich aus dem Ruder läuft, wird ein Robotikexperte in ein Mordkomplott verwickelt. Doch nichts ist, wie es scheint – nicht einmal der Tod.

Ab dem 11. November

Der Drache meines Vaters – Bei seiner Reise auf eine rätselhafte Insel erwarten einen abenteuerlustigen Jungen aus der Stadt Nevergreen nicht nur wilde Biester, sondern auch eine Freundschaft fürs Leben.

– Bei seiner Reise auf eine rätselhafte Insel erwarten einen abenteuerlustigen Jungen aus der Stadt Nevergreen nicht nur wilde Biester, sondern auch eine Freundschaft fürs Leben. Kal – Verlass mich nicht – Semihs Freundin macht plötzlich mit ihm Schluss. Auf der Suche nach Antworten über ihre Beziehung muss er schon bald das konfrontieren, was er so lange ignoriert hat.

– Semihs Freundin macht plötzlich mit ihm Schluss. Auf der Suche nach Antworten über ihre Beziehung muss er schon bald das konfrontieren, was er so lange ignoriert hat. Monica, O My Darling – Eine Entwicklerin programmiert aus lauter Einsamkeit eine Dating-App. Doch bald gerät sie in das Netz eines Serienmörders, der auf der Plattform Opfer anlockt.

Ab dem 16. November

Das Wunder – Eine traumatisierte Krankenschwester aus England reist im Jahr 1862 in ein entlegenes irisches Städtchen, um das Rätsel um ein Mädchen zu lösen, das angeblich seit Monaten fastet.

– Eine traumatisierte Krankenschwester aus England reist im Jahr 1862 in ein entlegenes irisches Städtchen, um das Rätsel um ein Mädchen zu lösen, das angeblich seit Monaten fastet. Neben der Spur – Eine verzweifelte alleinerziehende Mutter schnallt sich die Langlaufskier an und tritt mit ihrem (nicht ganz so perfekten) perfektionistischen Bruder beim Wasalauf an.

– Eine verzweifelte alleinerziehende Mutter schnallt sich die Langlaufskier an und tritt mit ihrem (nicht ganz so perfekten) perfektionistischen Bruder beim Wasalauf an. The Lost Lotteries – Fünf vom Pech verfolgte Fremde tun sich zusammen, um ihre Lotterietickets im Wert von mehreren Millionen von einem gefährlichen Mafiaboss zurückzustehlen.

Ab dem 17. November

Christmas With You – Als die Tochter des Chefs zum Familienunternehmen stößt, wird sie vom erfahreneren Personal der Agentur kaum ernst genommen.

Ab dem 18. November

Schlummerland – An der Seite eines überlebensgroßen Außenseiters durchquert eine mutige Waise ein Land der Träume. Sie sucht nach einer kostbaren Perle, die ihren größten Wunsch erfüllen kann.

Ab dem 23. November

Die Schwimmerinnen – Zwei Schwestern wagen eine riskante Flucht, die sie vom kriegszerstörten Syrien bis hin zur Olympiade 2016 nach Rio führt. Dabei nutzen sie ihr Schwimmtalent auf heldenhafte Weise.

– Zwei Schwestern wagen eine riskante Flucht, die sie vom kriegszerstörten Syrien bis hin zur Olympiade 2016 nach Rio führt. Dabei nutzen sie ihr Schwimmtalent auf heldenhafte Weise. El Guau – Chema hat ein Ziel: mit Claudia, der Neuen an seiner Schule, ausgehen und vor dem Schulabschluss mit ihr sein erstes Mal haben. Kann er sich seinen Traum erfüllen?

– Chema hat ein Ziel: mit Claudia, der Neuen an seiner Schule, ausgehen und vor dem Schulabschluss mit ihr sein erstes Mal haben. Kann er sich seinen Traum erfüllen? Weihnachten auf der Mistelzweigfarm – Ein verwitweter Vater erbt zur Weihnachtszeit eine Farm. Während er sich mit dem Dorfleben schwertut, hecken seine Kinder einen Plan aus, um für immer dort leben zu können.

– Ein verwitweter Vater erbt zur Weihnachtszeit eine Farm. Während er sich mit dem Dorfleben schwertut, hecken seine Kinder einen Plan aus, um für immer dort leben zu können. Stundenplan – Als ein Lehrer stirbt, übernimmt sein bester Freund – ein ehemaliger Polizist – eine Stelle an dessen Schule, um sich die Gang vorzunehmen, die er für verantwortlich hält.

Ab dem 24. November

The Noel Diary – Als ein Autor Weihnachten sein Elternhaus ausräumt, begegnet er einer Frau, die nach ihrer leiblichen Mutter sucht. Doch was hat ein altes Tagebuch mit ihrer Vergangenheit zu tun?

Ab dem 30. November

Mein Name ist Vendetta – Als Feinde aus seiner Vergangenheit seine Frau und seinen Schwager umbringen, flüchten ein früherer Mafia-Killer und seine Tochter nach Mailand, um ihre Rache zu planen.

– Als Feinde aus seiner Vergangenheit seine Frau und seinen Schwager umbringen, flüchten ein früherer Mafia-Killer und seine Tochter nach Mailand, um ihre Rache zu planen. Ein Mann der Tat – In diesem an das Leben von Lucio Urtubia angelehnten Drama nimmt ein Anarchist mit einer genialen Fälschungsmasche eine der größten Banken der Welt ins Visier.

Netflix Kids im November

Ab dem 01. November

Gabby’s Dollhouse: Staffel 6 – Sie verkleiden sich und verwandeln sich in Superhelden – die Abenteuer, die Gabby, Pandy und ihre Freunde in ihrem magischen Puppenhaus erleben, gehen in die nächste Runde.

Ab dem 03. November

Der Prinz der Drachen: Staffel 4 – Zwei Jahre später taucht Claudia immer tiefer in die Welt der dunklen Magie ein. Callum, Ezran und Freunde müssen unbedingt verhindern, dass sie den mächtigen Aaravos befreit.

Ab dem 07. November

Deepa und Anoop: Staffel 2 – Der Spaß im Mango Hotel geht in die zweite Runde. Von sensationellen Wissenschaftsexperimenten bis hin zu verblüffenden Zaubertricks – hier kommt garantiert keine Langeweile auf.

Ab dem 14. November

Teletubbies – In dieser farbenfrohen Neuauflage des Serienklassikers gibt es wieder wundervolle Abenteuer mit Tinky-Winky, Dipsy, Laa-Laa und Po, die lauter neue Sachen lernen und wachsen.

Ab dem 15. November

Jurassic World: Neue Abenteuer: Verborgenes Abenteuer – Nach einem großen Sturm ist Nahrung Mangelware und überall wimmelt es vor hungrigen Dinos. Kannst du der Camp-Familie in diesem interaktiven Special im Überlebenskampf helfen?

Ab dem 18. November

The Cuphead Show!: Teil 3 – In dieser Animationsserie in Anlehnung an das Videospiel erleben der übermütige Tassilo und sein leicht zu überredender Bruder Pottkopp allerlei lustige Eskapaden.

Ab dem 21. November

Antwortenrunde mit den StoryBots – Bei lustigen Abenteuern mit Beep, Boop, Bing, Bang und Bo erhältst du auf jede Frage eine Antwort. Die StoryBots freuen sich auf neugierige und wissenshungrige Kinder wie dich!

– Bei lustigen Abenteuern mit Beep, Boop, Bing, Bang und Bo erhältst du auf jede Frage eine Antwort. Die StoryBots freuen sich auf neugierige und wissenshungrige Kinder wie dich! My Little Pony – Mit Huf und Herz: Kapitel 2 – Der Winter-Wunschtag ist da! Können die Mane 5 ihre Feiertagstraditionen hochleben lassen und trotzdem noch rechtzeitig unter dem Stern der Wünsche mit Sunny Geschenke austauschen?

Ab dem 28. November

The Action Pack Saves Christmas – In Hope Springs stehen die Feiertage bevor. Teddy will mithilfe seiner Spielsachen die Festtagsstimmung ruinieren. Kann das Action Pack ihn aufhalten?

Ab dem 30. November

Die tierischen Fälle von Kit und Sam: Staffel 2 – Alle sind in Weihnachtsstimmung und dekorieren fleißig. Doch dann verschlägt es Sam und Kit in die Eiszeit, wo sie wollige neue Freunde treffen.

