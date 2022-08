Home Daybreak Apple Endlich USB-C am iPhone? | iPadOS 16 später | „SEE“ kostenlos Streamen – Daybreak Apple

Guten Morgen zusammen! iPadOS 16 wird Apple wohl nicht pünktlich zur September-Keynote vorstellen. Dann kommen zwar wohl neue iPhones in den Handel, doch iPad-Nutzer müssen sich wohl nicht gedulden. – damit willkommen zur Übersicht am Morgen.

Apple hat die letzten Monate genutzt, um die kommenden großen System-Updates für die finale Veröffentlichung im Herbst vorzubereiten. Immerhin, bei iOS 16 ist das auch ganz gut gelungen, wenn es auch noch einige ärgerliche Bugs in der Beta gibt.

Aber mit iPadOS 16 hat Apple sich mal wieder zu viel vorgenommen und eine Veröffentlichung für alle Kunden im September klappt nicht, so Quellen, die mit dem Umfeld von Apple bestens vertraut sind. Angeblich klemmt es am Stage Manager, einem ohnehin emotional aufgeladenen Thema, hier dazu mehr.

Apple wird wohl bald auf ein USB-C-iPhone setzen

Nun, hoch emotional ist dieses Thema auch: USB-C am iPhone, ein Segen oder Untergang des Apple-Landes. Ehrlich gesagt, ich kann es kaum erwarten. Ich will endlich echtes superschnelles Laden, selbst wenn’s dann den Akku nach einem Jahr zerkrümelt, außerdem lädt mein Mac mit USB-C, meine Apple Watch auch und diverse andere Geräte ebenso. Ich kann USB-C darüber hinaus auch blind einstecken und mir ist noch nie ein Stecker abgebrochen.

Für mich steht Lightning stellvertretend für eine abgeschottete, rückwärts gerichtete Anschlussphilosophie, die nur deshalb noch so lange künstlich am Leben gehalten wird, weil sich mit dem Verkauf von Millionen zertifizierter Lightning-Zubehörprodukte noch weitere Millionen machen lassen, klare Sache. Die Zeit des abgehobenen Sonderwegs Lightning sollte endlich vorbei sein.

Das indische Verbraucherministerium sieht das ähnlich, mehr dazu hier. Die EU und auch Politiker in den USA wollen Apples Extrawurst auch nicht mehr länger braten.

Apple TV+ mit kostenlosem Streaming-Futter

„SEE“ gehörte zu den Launch-Titeln auf Apple TV+ und wird demnächst in die dritte und letzte Staffel starten. Anlässlich dieses Meilensteins möchte man neue Zuschauer für Apple TV+ gewinnen und hat die erste Staffel des Originals zeitweise kostenlos zum Schauen bereitgestellt, hier mehr dazu.

Eve liefert ein Update aus

Die Smart Home-Enthusiasten unter euch werden vielleicht nicht alle auf Apples Home-App setzen. Eve liefert eine eigene App für seine Produkte aus und die hat nun ein Update erhalten. Was das kann, lest ihr hier.

Damit darf ich euch einen entspannten Start in die Woche wünschen.

