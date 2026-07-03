Ende Juli: Apple gibt Termin für Quartalszahlen bekannt

Apple hat den Termin für die Bekanntgabe seiner Geschäftszahlen des dritten Geschäftsquartals 2026 offiziell bestätigt. Das Unternehmen wird die Ergebnisse am 30. Juli 2026 nach Börsenschluss veröffentlichen. Im Anschluss findet wie üblich eine Telefonkonferenz mit Analysten und Investoren statt.

Die bevorstehenden Quartalszahlen dürften besonders aufmerksam verfolgt werden. Investoren erhoffen sich neben neuen Informationen zur Entwicklung der iPhone-Verkäufe und des Services-Geschäfts auch Neues zu den Auswirkungen von Apples KI-Strategie rund um Apple Intelligence und Siri AI. Bereits bei der Vorlage der Zahlen für das zweite Geschäftsquartal hatte Apple für das dritte Quartal ein Umsatzwachstum zwischen 14 und 17 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum in Aussicht gestellt. Damit würde der Umsatz auf rund 110 Milliarden US-Dollar steigen.

Letzte Bilanzkonferenz unter Tim Cook

Besondere Aufmerksamkeit dürfte auch der Telefonkonferenz nach der Veröffentlichung der Ergebnisse gelten. Voraussichtlich wird es der letzte Earnings Call sein, den Tim Cook als Apple-CEO leitet. Gemeinsam mit Finanzchef Kevan Parekh wird er die Quartalszahlen präsentieren und Fragen von Analysten beantworten. Zum September hin wird Cook den Posten des CEO an John Ternus übergeben.

Apples jüngste Preissteigerungen werden sich nicht auf die Zahlen des dritten Quartals (April bis Juni 2026) auswirken. Die Änderung, die Ende Juni in Kraft getreten ist, könnte strategisch so platziert worden sein, dass sie im traditionell ohnehin schwachen vierten Quartal im Sommer untergehen werden.