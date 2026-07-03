Hue-App ist in Version 5.70.0 erschienen: das ist neu

Seit 2024 veröffentlicht Signify für die Hue-App regelmäßige Updates und kann so wesentlich schneller auf Nutzerfeedback reagieren und Optimierungen vornehmen. Version 5.70 hält diese Kadenz – etwa alle zwei Wochen – konsequent durch. Große Neuerungen gibt es diesmal nicht, dafür wird an zwei konkreten Stellen nachgebessert.

Hue-App ist in Version 5.70 erschienen

Mit dem Update auf 5.70 nimmt Philips Hue vor allem das kabelgebundene Wandschalter-Modul ins Visier. Das Gerät selbst ließ sich bereits seit Version 5.69 koppeln, der Einrichtungsprozess wurde nun aber noch einmal überarbeitet – konkret wurden Übersetzungen und einzelne Details im Onboarding verbessert. Zur Erinnerung: Das Modul ermöglicht es, herkömmliche Leuchten ohne Batterien in das Hue-System einzubinden und sie anschließend per App, Wandschalter oder Sprachbefehl zu steuern – inklusive Automatisierungen und Szenen.

Die zweite Änderung betrifft die Automatisierungen: Der bisherige Menüpunkt „Nach Maß“ trägt beim Anlegen neuer Automatisierungen künftig den Namen „Beleuchtungszeitplan“. Ein kleiner Haken: In der Übersicht bestehender Automatisierungen taucht noch die alte Bezeichnung auf. Das dürfte mit einem der nächsten Updates stillschweigend behoben sein.

Update ist kostenfrei erhältlich

Das Update ist selbstverständlich wieder kostenfrei erhältlich, genau wie die App selbst, und kann ab sofort im iOS-App-Store geladen werden.

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