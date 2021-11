Home Videos Einstimmen auf die Weihnachtszeit: Jason Reitmans Shot on iPhone 13 Pro-Weihnachts-Kurzfilm „Saving Simon“

Einstimmen auf die Weihnachtszeit: Jason Reitmans Shot on iPhone 13 Pro-Weihnachts-Kurzfilm „Saving Simon“

Der weihnachtlicher Kurzfilm “Saving Simon” der Regisseure Ivan und Jason Reitman wurde mit einem iPhone 13 Pro aufgenommen.

Er versetzt uns in die beginnende Weihnachtszeit, die wir alle trotz Corona-Sorgen mit Freude erwarten.

Kleines Meisterwerk

Der Regisseur Jason Reitman hat gemeinsam mit seinem berühmten Vater Ivan Reitman den gemütlichen und stimmungsvollen Kurzfilm “Saving Simon” gedreht und dafür ein iPhone 13 Pro eingesetzt. Wir sehen ein kleines Mädchen, das aus einem kleinen Dachfenster mitten im tiefsten Winter die Nachbarschaft beobachtet. Die Nachbarn beginnen mit dem Schmücken ihrer Häuser für die schönste Zeit des Jahres.

Einer Nussknackerfigur in Menschengröße geht die Luft aus, der Bruder des Mädchens zerstört mutwillig Schneefiguren vor dem Haus und ein Radfahrer fährt vorbei. Entsetzt rennt das Mädchen zu dem Jungen, wo gerade noch eine der Schneefiguren gerettet werden kann, die sich als Simon herausstellt.

Schneemann auf Touren

Simon packt sie vor den verdutzten Blicken ihrer Eltern, die gerade frühstücken, in das Gefrierfach und nimmt ihn sogar im Sommerurlaub in einer Kühlbox mit.

Was das Mädchen und der Schneemann noch alles im Verlauf des Shot on iPhone 13 Pro Videos erleben, könnt ihr in “Saving Simon” betrachten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!