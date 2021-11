Home Apps Surfshark am Black Friday: Preisleistungssieger bei VPNs?

Surfshark am Black Friday: Preisleistungssieger bei VPNs?

Verfasst von Lukas Gehrer // 26. November 2021 um 17:32 Uhr // Apps, Featured, iPhone, Mac // Apps, Mac, macOS, VPN // Kommentare deaktiviert für Surfshark am Black Friday: Preisleistungssieger bei VPNs?

Ihr kennt uns. Wir berichten zwar gerne über alle möglichen VPN-Deals, indessen filtern wir nach wirklich seriösen Anbietern, die euch gleichzeitig faire Angebote machen. Surfshark könnte dieses Jahr am Black Friday der Sieger in Sachen Preis-Leistung sein. Warum zeigen wir euch hier.

VPN-Anbieter nur am Preis zu messen, ist keine gute Idee. Die günstigen Tools nehmen Datenschutz nicht so ernst und auch bei den teuren Apps sind nicht alle ihr Geld wert. Sinnvoll ist die Betrachtung der Funktionen außerhalb der reinen Verbindung mit einem virtuellen Server. Und hier punktet Surfshark trotz des Preises von nur 1,90 Euro pro Monat zum Black Friday. In diesem Preissegment ist Surfshark der bekannteste Anbieter, der eine unlimitierte Geräteanzahl pro Nutzer erlaubt. Der Anbieter macht das möglich durch seine mittlerweile riesige Nutzerbasis von vielen Millionen Anwendern. Sogar die Computer Bild und empfiehlt den Anbieter in Deutschland.

→ Mit Apfelpage bei Surfshark sparen: -83 % und 3 Monate gratis

Wieso denn Surshark?

Surfshark wandelt sich vom Anbieter reiner VPN-Verbindungen zum Allrounder-Sicherheitstool für iOS, macOS und fast alle anderen bekannten Desktop-, Konsolen- und Mobilsysteme. Das bedeutet, dass Nutzer gegen minimalen Aufpreis (Surfshark One) zum Beispiel folgende Möglichkeiten bekommen:

Surfshark Search: Eine private und werbefreie Suchmaschine für völlig anonymes Internetsurfen ohne Werbung, Logs oder Tracker. Surfshark Alert: Benachrichtigungen bei Datenlecks, durch die eure Passwörter oder Anmeldedaten gehackt/gestohlen werden können Surfshark Antivirus: Damit scannt ihr Geräte auf schädliche Programme, Apps und Dateien. Die Funktionalität ist auf Windows und Android verfügbar (macOS kommt bald). Der Echtzeitschutz ist momentan nur auf Android verfügbar, demnächst soll Windows nachziehen.

Hinzu kommen über 3.200 Server in 65 Ländern und ein Support auf Deutsch, der von Montag bis Sonntag erreichbar ist. Folgende Funktionen sind zudem für alle Nutzer direkt inkludiert ohne Aufpreis:

CleanWeb : blockiert Werbung, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche

: blockiert Werbung, Tracker, Malware oder Phishing-Versuche Strikte No-Log-Richtlinie : Surfshark speichert keine Nutzerdaten

: Surfshark speichert keine Nutzerdaten Kill Switch : Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt

: Auffangnetz, wenn VPN-Verbindung abreißt Bypasser : Erlaubt bestimmten Apps, Webseiten und IPs, das VPN zu umgehen

: Erlaubt bestimmten Apps, Webseiten und IPs, das VPN zu umgehen MultiHop : Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig als zusätzliche Sicherheitsschicht

: Verbindung über mehrere Länder gleichzeitig als zusätzliche Sicherheitsschicht Tarnmodus : Der Internetprovider erkennt euer Surfverhalten nicht mehr und kann diese Daten nicht mehr verwerten oder gar verkaufen

: Der Internetprovider erkennt euer Surfverhalten nicht mehr und kann diese Daten nicht mehr verwerten oder gar verkaufen Sichere Protokolle mit Support für IKEv2, OpenVPN sowie WireGuard®

Dieses Feature-Paket ist bei der Konkurrenz gut und gerne doppelt so teuer. Und am Black Friday sparen Interessenten bei Surfshark nicht nur 83 % auf das 2-Jahresabo, sondern bekommen obendrauf 3 Monate gratis!

→ Mit Apfelpage bei Surfshark sparen: -83 % und 3 Monate gratis

Was bringt mir ein VPN im Alltag?

Über den Nutzen einer VPN-Verbindung im Alltag wird leider auch viel Unsinn verbreitet. So sind etwa schnelleres Surfen oder ein besseres Gameplay bei Online-Spielen leider Nonsens. VPN-Nutzer bekommen ganz simpel gesagt folgende Vorteile:

Durch die maskierte IP-Adresse wird euer Standort für Dritte unsichtbar. Das bedeutet, dass keine Rückschlüsse mehr von den Surfdaten, die man über euch sammelt, auf euch persönlich mehr gezogen werden können. Werbetreibende, Tracker, Internetprovider, Regierungen, Webseiten und Betreibern von öffentlichem WLAN wird damit ein Ausspionieren erschwert.

Zudem können keine Inhalte mehr aufgrund von Geoblocking mehr für euch gesperrt werden. Stichwort Serien und Streaming. Auch Online-Shopping wird fairer, da Preise nicht mehr aufgrund von Standort und Nutzerdaten künstlich hochgetrieben werden können. Nicht zuletzt wird ein sichereres Surfen im Alltag ermöglicht, da Pop-Ups und gefährliche Werbungen von Surfshark so gut es geht ausgeblendet wird.

Wie komme ich an den Rabatt?

Der Black Friday-Rabatt von Surfshark ist mit unserem Link und nur noch übers Wochenende verfügbar. Ihr könnt zwischen verschiedenen Laufzeiten wählen und müsst euch theoretisch nicht lange binden. Den größten Rabatt liefert Surfshark auf das Abo für zwei Jahre, bei dem ihr nur noch 1,90 Euro im Monat bezahlt und sogleich noch 3 Monate geschenkt bekommt.

Stöbert zu den Details gerne auf der Landingseite zum Deal.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!