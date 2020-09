Disneys Neuheiten für Oktober 2020: Inklusive 2. Staffel von „The Mandalorian“

Natürlich gibt es auch noch andere Themen als iOS 14, Apple Watch Series 6 und Co., doch die können derzeit einmal etwas untergehen. Um wieder für etwas Abwechslung zu sorgen, hier eine Meldung aus dem Bereich Streaming und Heimkino. Denn Disney hat nun die Neuzugänge für Oktober bekanntgegeben, außerdem gibt es für Disney+ vonseiten der Telekom ein bekanntes Angebot als Neuauflage.

Telekom bietet Disney+ wieder für 6 Monate kostenfrei an

Aufmerksame Leser werden sich an die Aktion erinnern, sie wurde von beiden Unternehmen zur Einführung von Disney+ in Deutschland platziert. Nun legt die Telekom diese Aktion zurzeit wieder neu auf, mit den bekannten Konditionen. Habt ihr einen aktuellen Festnetz- oder Mobiefunkanschluss bei der Telekom, könnt ihr über die Aktionsseite der Telekom Disney+ erneut für ein halbes Jahr kostenfrei dazu buchen. Ohne rechtzeitige Kündigung läuft die Tarifoption regulär weiter, der Preis dafür liegt allerdings bei nur 5,00€ im Monat. Möglich macht das ein Exklusivdeal zwischen beiden Unternehmen, wonach die Telekom Disney+ im IP-Bereich exklusiv anbieten kann.

Das Ganze hat natürlich auch einen Haken: Solltet ihr das ursprüngliche Angebot in Anspruch genommen haben, schaut ihr in die Röhre. Nur wirkliche Neukunden können dieses Angebot in Anspruch nehmen.

Neuheiten von Disney im Oktober:

Ab Freitag, 2. Oktober:

NEUSTART Zenimation Erweiterte Fassung – alle Episoden

Zenimation Erweiterte Fassung – alle Episoden Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 3: “Candace Parker”

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 2: „Geburtstagsparty bei den Gorillas”

Ein Tag bei Disney – Episode 44: „Pablo Tufino: Elektrotechniker”

Ab Freitag, 9. Oktober:

NEUSTART Die Helden der Nation – Episode 1: „Sierra Hotel“ und Episode 2 „Vorzüge“

Die Helden der Nation – Episode 1: „Sierra Hotel“ und Episode 2 „Vorzüge“ Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 4: “Caleb McLaughlin”

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 3: „Kinderwunsch im Hirscheber-Gehege“

Ein Tag bei Disney – Episode 45: „Gabriela Clark: Creative Print Marketing“

Ab Freitag, 16. Oktober:

NEUSTART Clouds

Clouds Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 5: “Colbie Caillat”

Die Helden der Nation – Episode 3: „Einzelkämpfer“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 4: „Willkommen bei Familie Mandrill“

Ein Tag bei Disney – Episode 46: „Alfredo Ayala: Imagineer Forschung & Entwicklung”

Ab Freitag, 23. Oktober:

NEUSTART Es war einmal ein Schneemann

Es war einmal ein Schneemann Das große Schwindeln (Staffel 1) – neue Folgen

Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 6: “Nick Kroll”

Die Helden der Nation – Episode 4: „Advent“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 5: „Erdferkel-Liebe”

Ein Tag bei Disney – Episode 47: „Jason Benetti: Play-By-Play-Kommentator ”

Ab Freitag, 30. Oktober:

NEUSTART The Mandalorian (Staffel 2)

The Mandalorian (Staffel 2) Becoming: Der Weg zum Ruhm – Episode 7: “Julianne Hough”

Die Helden der Nation – Episode 5: „Die Kona Kai-Séance“

Die Magie von Disneys Animal Kingdom – Episode 6: „Schwangerschaft mit Stacheln”

Ein Tag bei Disney – Episode 48: „Dana Amendola: Disney Theatrical Productions ”

Disney+ – Die neuen Katalog-Titel im Oktober

2. Oktober

Auf immer und ewig

Once Upon a Time – Es war einmal … (Staffel 3)

9. Oktober

Amoco Cadiz: Ölkatastrophe des Jahrhunderts – National Geographic

Fünf Freunde 1 – 4

Maman & ich (Staffel 1 + 2)

Once Upon a Time – Es war einmal… (Staffel 4)

Spuren verlorener Städte mit Albert Lin (Staffel 1) – National Geographic

16. Oktober

FERDINAND – Geht STIERisch ab!

Maman & ich: California Dream

Once Upon a Time – Es war einmal… (Staffel 5)

23. Oktober

Binny und der Geist (Staffel 1 + 2)

Europa von oben (Staffel 1) – National Geographic

Mr. Poppers Pinguine

Once Upon a Time – Es war einmal … (Staffel 6)

30. Oktober

Big Sur – Kaliforniens wilde Küste – National Geographic

Burg Schreckenstein 1 + 2

Das kleine Gespenst

Die Insel der besonderen Kinder

Hui Buh: Das Schlossgespenst

PJ Masks Shorts (Staffel 1)

Once Upon a Time – Es war einmal … (Staffel 7)

Dass die zweite Staffel von „The Mandalorian“ hier das absolute Highlight darstellt, muss niemandem mehr großartig erklärt werden. Falls das noch unbekannt ist, ein Blick auf den ersten offiziellen Trailer dürfte Abhilfe schaffen.

Disney+ steht auf einer Vielzahl von Geräten über die jeweilige App zur Verfügung und kostet monatlich 6,99€. Alternativ kann man auch das Jahresabo für 69,99€ abschließen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!