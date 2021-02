Home Betriebssystem Einige Neuerungen: macOS 11.3 Beta 1 ist da

Apple hat heute Abend macOS Big Sur 11.3 Beta 1 für registrierte Entwickler bereitgestellt. Die neue Testversion kann ab sofort geladen werden, sie kommt einen Tag nach der Veröffentlichung von macOS Big Sur 11.2 für alle Nutzer.

Apple hat heute Abend die erste Beta von macOS Big Sur 11.3 verteilt. Alle registrierten Entwickler können die neue Beta ab sofort laden und installieren. Der Download kann wie üblich in den Systemeinstellungen im Bereich software-Update angestoßen werden.

Gestern Abend erst hatte Apple macOS Big Sur 11.2 für alle Nutzer veröffentlicht, mit diesem Update hatte Apple einige teils unschöne Fehler behoben, hier findet ihr mehr dazu.

Einige Neuerungen in macOS Big Sur 11.3

Apple wird mit macOS big Sur 11.3 die Unterstützung für neue Controller von Playstation 5 und Xbox Series X ergänzen. Der DualSense-Controller von Sony werden dann ebenso unterstützt, wie die neuen Microsoft-Modelle, auch iOS 14.5 und iPadOS 14.5 werden diese neuen Controller unterstützen, Apfelpage.de berichtete.

Darüber hinaus ist die Startseite von Safari in Zukunft besser anpassbar, das Fenster, in dem iPadOS-Apps ausgeführt werden ebenfalls, zudem können Nutzer in Zukunft zusätzliche Optionen für die Tastatursteuerung von iPad-Apps nutzen.

Das Update für alle Nutzer wird im Frühling erwartet, in nächster Zeit sollte aber noch eine Public Beta für freiwillige Tester erscheinen.

