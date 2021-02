Home Apps Breaking: Jeff Bezos nicht mehr Amazon CEO ab Q3

Breaking: Jeff Bezos nicht mehr Amazon CEO ab Q3

Im Conference Call mit den Investoren gibt Amazon heute nicht nur Quartalszahlen bekannt, man informiert Anleger auch über entsprechend wichtige Entscheidungen und Pläne des Managements der Firma. Als wichtig kann die heute verkündete Nachricht jedenfalls eingestuft werden. Der Gründer persönlich gibt den Chefposten ab.

Jeff Bezos tritt zurück vom CEO-Posten

Wer kennt Jeff Bezos nicht? Er hat sich in den letzten Jahren einen Namen gemacht mit dem unheimlichen Erfolg von Amazon und wurde zum reichsten Menschen der Welt.

Nun tritt er zurück vom CEO-Posten. Im 3. Quartal wird Andy Jassy übernehmen. Jassy war bislang CEO von Amazon Web Services, dem Cloud-Computing-Geschäft von Amazon.

Bezos ist jedoch nicht weg, er wird zum Executive Chairman of the Board befördert. Die Position ist vergleichbar mit dem Aufsichtsratvorsitzenden in deutschen Firmen.

Wer ist der neue Mann?

Jeff Bezos hatte Amazon im Jahre 1994 gegründet und seither aufgebaut. Man kennt den Mann. Jassy stand eher im Hintergrund, obgleich der Manager seit 1997 im Unternehmen ist. Er kennt Amazon wohl so gut wie kaum einer auf der Welt. Die Cloud-Sparte hat Andy Jassy seit ihrer Entstehung als Geschäftsführer geleitet.

Quartalszahlen von Amazon und Google

Wie Apple hat auch Amazon heute das erste Quartal mit 100 Milliarden Dollar Umsatz verkündet. 125,56 Milliarden US-Dollar sind es geworden. Mehr als Apple. Und eine unglaubliche Zahl. Man rechnete mit „bloß“ 119 Milliarden.

Und auch Alphabet hat mehr verdient als erwartet. Satte 56,9 Milliarden wurden umgesetzt im vergangenen Quartal.

