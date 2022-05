Home Apple Ein Leben für Apple: Tim Cook auf dem Time-Cover

Tim Cook hat es aufs Cover des Time Magazine geschafft. Er fand sich in den letzten Jahren bereits häufiger in der Liste der 100 einflussreichsten Personen wieder. Gelobt werden unter anderem seine Disziplin und Weitsicht in der Unternehmensführung.

Apples CEO Tim Cook hat es wieder auf die Liste der Time Top 100-Personen geschafft, die das Magazin als besonders bedeutsam und einflussreich einschätzt. Zudem ist Cook auch auf dem Cover der zugehörigen Time-Ausgabe zu sehen. Die Profiltexte der Top 100-Mitglieder werden von unterschiedlichen Autoren geschrieben, der Text zu Cook stammt aus der Feder von Laurene Powell Jobs.

Diese hebt Cooks Qualitäten als CEO von Apple hervor.

Ein Leben für Apple

Apple sei Cooks Lebenswerk, heißt es in dem Text. In seiner Zeit als CEO habe er Führungsqualitäten unter Beweis gestellt, wie kein anderer CEO. Sowohl unternehmerische, als auch philosophische Weisheit machten Cook zu einem herausragenden Unternehmenschef.

Seine Hingabe für die gesellschaftlichen Implikationen der Tätigkeiten Apples sei fast unvorstellbar und seine Unternehmensführung von einem tiefen Sinn für Verantwortung – sowohl für die eigenen Mitarbeiter, als auch für Mitmenschen und Umwelt – geprägt.

Andere bekannte Personen auf der diesjährigen Time Top 100-Liste sind Simu Liu, Zoë Kravitz, Michelle Yeoh, Zendaya, Amanda Seyfried, Oprah Winfrey, Mary J. Blige und Quinta Brunson. Die vollständige Liste könnt ihr hier einsehen.

Wer ist für euch im Moment die bedeutendste zeitgenössische Persönlichkeit?

