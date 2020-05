Ein Jailbreak für iOS 13.5 soll schon bald verfügbar sein

Für iOS 13.5 wird wohl schon bald ein Jailbreak verfügbar werden, der auf allen iPhones laufen soll. Zuletzt waren wieder häufiger neue Jailbreaks aufgetaucht, nachdem diese spezielle Disziplin der Entwicklergemeinde in den letzten Jahren rasch an Bedeutung verloren hatte.

Apple hat erst vor wenigen Tagen iOS 13.5 für alle Nutzer veröffentlicht. Dieses Update brachte neben den bekannten Neuerungen zwar auch die Beseitigung verschiedener Schwachstellen wie etwa der Lücke in Mail, die zuvor einige Wellen geschlagen hatte, doch noch immer finden sich offenbar Schwächen, die genutzt werden können, um einen Jailbreak durchzuführen.

We are going to release #unc0ver 5.0.0 with support for every signed iOS version on every device using a 0day kernel vulnerability from @Pwn20wnd in sponsorship with https://t.co/l4SDOTDUla very soon. Update your devices to 13.5 and follow our progress on https://t.co/cNIUANaJr2.

— unc0ver Team (@unc0verTeam) May 21, 2020