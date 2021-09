Home Deals E-Book der Woche: „Die Larve“ von Jo Nesbø heute noch für 1,99 Euro

Wer auf der Suche nach spannendem Lesestoff ist, sollte sich den aktuellen Pageturner von Apple definitiv nicht entgehen lassen. Der iPhone-Konzern hat sich hier für einen echten Spitzenautor entschieden.

Harry Hole ist endgültig aus dem Polizeidienst ausgestiegen und lebt in Hongkong. Doch dann erreicht ihn ein Alarmruf: Oleg, der Sohn seiner großen Liebe Rakel, sitzt im Gefängnis. Angeklagt wegen Mordes an einem Freund. Sämtliche Indizien deuten darauf hin, dass Oleg tatsächlich der Täter ist. Harry Hole glaubt nicht an diese einfache Lösung. Er kehrt nach Oslo zurück, um den wahren Mörder zu finden – und muss sich seiner eigenen Vergangenheit stellen.

Konditionen

Als Pageturner gibt es dieses E-Book noch bis heute zu einem Sonderpreis von 1,99 € zu erwerben. Nach dem Kauf kann das E-Book in der Bücher-App von Apple geräteübergreifend gelesen werden, eine automatische Synchronisation ist ebenfalls mit an Bord. Die hilft euch, bei der zuletzt gelesenen Stelle auf einem anderen Gerät weiterzulesen. Wir wünschen viel Vergnügen mit dem Lesestoff.

