Home iPhone Durchschlagend: Neun von zehn an Weihnachten in den USA aktivierte Smartphones waren iPhones

Durchschlagend: Neun von zehn an Weihnachten in den USA aktivierte Smartphones waren iPhones

Apples iPhone zeigte sich bei den Zahlen der Smartphoneaktivierungen in den USA über Weihnachten absolut marktbeherrschend: Neun von zehn aktivierten Geräten waren iPhones. Das einzige Modell, das nicht aus Cupertino kam, war ein Budget-Smartphone. Der Preis war ohnehin ein wichtigeres Thema dieses Weihnachten.

Apple kann einmal mehr zufrieden sein: Erneut zeigte das iPhone eine extreme Dominanz im US-Geschäft. Eine aktuelle Erhebung der Marktforscher von Flurry zeigt, dass tatsächlich neun von zehn Smartphones, die über Weihnachten 2020 in den USA aktiviert wurden, iPhones waren.

Solche Zahlen erreicht Apple traditionell vor allem in den USA, in Europa sieht die Verteilung der Marktanteile deutlich anders aus und in Deutschland ist das iPhone von diesen Verbreitungen Lichtjahre entfernt.

Nutzer haben 2020 vermehrt auf den Preis geachtet

Abermals war das erfolgreichste Smartphone bei den Aktivierungen zu Weihnachten das iPhone 11 (Affiliate-Link), diesmal konnte das Modell aus dem vorletzten Herbst sogar noch einige Punkte zulegen. Diese Entwicklung kommt nicht überraschend: Das iPhone 11 war schon Ende 2019 beliebt, vor allem einem nochmals gesenkten Preis geschuldet. 2020 haben Kunden aufgrund der Corona-Pandemie und den damit verbundenen wirtschaftlichen Verwerfungen noch mehr auf den Preis geachtet. Davon profitierte neben dem iPhone 11 auch das iPhone SE und das iPhone XR, das immer noch seine Käufer findet.

Das iPhone 12 <Pro Max ist das erfolgreichste Highend-Modell an Weihnachten 2020. Das einzige Smartphone ohne Apfel stammt von LG: das K30 ist ein Budget-Modell für den kleinen Geldbeutel. Interessanterweise ist das iPhone 12 Mini nicht in den Top10 vertreten, die Analysten von Flurry führen das auf den vergleichsweise geringen Preisunterschied zum iPhone 12 zurück.

* Bei den hier genutzten Produkt-Links handelt es sich um Affiliate-Links, die es uns ermöglichen, eine kleine Provision pro Transaktion zu erhalten, wenn ihr über die gekennzeichneten Links einkauft. Dadurch entstehen euch als Leser und Nutzer des Angebotes keine Nachteile, ihr zahlt keinen Cent mehr. Ihr unterstützt damit allerdings die redaktionelle Arbeit von WakeUp Media®. Vielen Dank!

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!