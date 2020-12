Home Apple Corona-Gewinner: Apple-Aktie auf neuem Höchststand

Corona-Gewinner: Apple-Aktie auf neuem Höchststand

Die Apple-Aktie macht den Anlegern aktuell wieder deutlich mehr Freude: Das Papier erreichte heute einen neuen Höchststand. Trotz Pandemie und weltweitem Einbruch der Wirtschaft konnte Apple eine anhaltend starke Absatzentwicklung bei seinen Geräten vorweisen – tatsächlich weniger trotz, sondern teilweise auch durch Corona.

Apples Aktie hat in den letzten Tagen zu neuen Höhenflügen angesetzt. Befeuert wurde der Anstieg des Kurses durch eine Mischung verschiedener Effekte. Kurzfristig hatte auch die neue Dynamik der Spekulationen um ein Apple Car sowohl die Apple-Aktie, wie auch Titel der Autobranche in Bewegung gebracht. Ein anderer Faktor ist indes weitaus bodenständiger und perspektivisch nachhaltiger: Apple profitiert in gewisser Weise von der Corona-Krise.

Arbeit im Home-Office treibt Verkaufszahlen

Zwar konnten sich Verbraucher teils dieses Jahr kein iPhone leisten, die Auswirkungen auf die Absatzzahlen fielen allerdings insbesondere nach Einführung des iPhone 12 überaus mild aus. Zugleich stieg die Nachfrage nach iPads und Macs aufgrund der verstärkten Arbeit im Home-Office über das ganze Jahr stetig an, was sich von Quartal zu Quartal in den Bilanzen niederschlug. Zum Jahresende wachsen bei Investoren nun die nach Einschätzung von Analysten wohl begründeten Hoffnungen auf ein bärenstarkes Weihnachtsquartal.

Vor diesem Hintergrund stieg Apple heute teilweise auf über 138 Dollar, gab aber im weiteren Verlauf wieder ein wenig nach.

Das Papier stieg damit im Vergleich zum Jahrestiefstand aus dem März wieder um satte 150%, wer sich also im Frühling nicht zu Panikverkäufen hat hinreißen lassen, sondern eher noch nachgekauft hat, kann sich jetzt freuen.

