Dunkelrot: Apple testet Farben für das iPhone 18 Pro

Das iPhone 18 Pro wird in einem guten halben Jahr vorgestellt, schon jetzt gibt es einige Berichte über neue Funktionen. Dazu gesellt sich nun die erste Meldung bezüglich der neuen Farbgebung. Nach Cosmic Orange im iPhone 17 Pro testet Apple für den Nachfolger ein dunkles rot. Würdet ihr euch darüber freuen?

Das geht aus einem Bericht von Mark Gurman hervor. Demnach testet Apple aktuell ein dunkelrot, welches auf das – vor allem in China – erfolgreiche Cosmic Orange folgen soll.

Alu-iPhones in bunten Farben – Fold bleibt schlicht

Seit dem iPhone 17 Pro setzt Apple auf ein Gehäuse aus Aluminium, wodurch es deutlich mehr Möglichkeiten bei den Farben gibt. Vorher war die Fertigung aus Titan ein limitierender Faktor.

Gurman meldet zudem, dass Apple bei seinem ersten Falt-iPhone keine farblichen Experimente machen wird. Aktuell gehen wir von einer weißen und einer dunklen Version aus, darüber hinaus dürfte es wohl kein buntes iPhone Fold geben. Das leigt zum einen am vermeintlichen Material-Mix aus Edelstahl und Titan, zum anderen an dem edlen Image des iPhone Air, welches das Fold weitertragen soll. Auch beim iPhone Air hat sich Apple mit Schwarz, Gold, Silber und Himmelblau bei der Farbgebung zurückgehalten.

Welche Farbe wünscht ihr euch für das kommende Pro-iPhone? Lasst es uns gerne in den Kommentaren wissen.