Dumm gelaufen: Persönliche Daten von Millionen Twitternutzern stehen zum Verkauf

Twitter hat einige Millionen Datensätze seiner Nutzer verloren. Diese stehen jetzt in einem beliebten Hackerforum zum Verkauf – eine Nachricht, die für das Unternehmen zu einem schlechten Zeitpunkt kommt.

Twitter hat offenbar ein größeres Datenschutzprobleme und das schon länger: Einem Angreifer gelang es, sich in den Besitz einer Menge Nutzerdaten zu bringen, wie eine auf Datenschutz spezialisierte Publikation berichtet. Insgesamt sollen Daten von 5.4 Millionen Nutzern betroffen sein.

In den Datensätzen enthalten ist neben dem Twitter-Nutzernamen auch dessen E-Mail-Adresse und, sofern vorhanden, seine Telefonnummer, was besonders unangenehm werden kann.

Twitter-Daten stehen jetzt für eine Stange Geld im Netz

Diese Daten sind offenbar bereits im Januar abgeflossen. Twitter hat die entsprechende Schwachstelle inzwischen geschlossen, was gut so ist, denn zuvor war es ohne größeren Aufwand möglich, mit simplen Abfragen die zugehörigen Kontaktdaten zu einem Twitter-Nutzernamen auszulesen. Die 5.4 Millionen Datensätze bringt Twitter aber auch nicht in die Flasche zurück. Sie werden seit kurzem in einem beliebten Hackerforum angeboten. Kostenpunkt: 30.000 Dollar.

Ob der eigene Nutzername betroffen ist, ist zumindest Stand jetzt nicht feststellbar, da das Datenwerk nur im Gesamtpaket zu haben ist. Für Twitter kommt diese Entwicklung zur Unzeit, das Unternehmen schlägt sich mit dem bekannten Übernahme-Deal herum und die Zahlen fürs letzte Quartal überzeugten die Anleger nicht. Twitter hat sich zur neuen Datenschutzproblematik bis jetzt noch nicht geäußert.

