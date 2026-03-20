Apple hat Nutzer älterer iPhone-Softwareversionen dringend zu einem Update geraten.

Betroffen sind insbesondere Geräte, die noch mit iOS 13 oder iOS 14 laufen.

Laut dem Unternehmen besteht bei diesen Versionen ein erhöhtes Risiko, durch manipulierte Webseiten oder Links angegriffen zu werden.

In einem recht ungewöhnlichen Schritt legt Apple aktuell Nutzern von iPhones mit einigen sehr alten iOS-Versionen ans Herz, ihr System zügig zu aktualisieren. In einem Supportdokument verweist Apple auf aktuelle Berichte über sogenannte Exploit-Tools, die gezielt Sicherheitslücken in älteren iOS-Versionen ausnutzen. Dabei handelt es sich unter anderem um Programme mit den Namen „Coruna“ und „DarkSword“, die Angriffe über schadhafte Webinhalte ermöglichen.

Ab iOS 15 ist es sicher

Apple empfiehlt betroffenen Nutzern, mindestens auf iOS 15 zu aktualisieren, um ihre Daten zu schützen. Sicherheitslücken seien in den vergangenen Monaten schrittweise geschlossen worden. Geräte mit neueren Versionen von iOS 15 bis iOS 26 gelten nach Unternehmensangaben als abgesichert.

Erst am 11. März hatte Apple zusätzliche Updates für iOS 15 und iOS 16 veröffentlicht, um bekannte Schwachstellen zu beheben. Nutzer älterer Systeme sollen in den kommenden Tagen zudem automatisch auf ein wichtiges Sicherheitsupdate hingewiesen werden.

Alle betroffenen Nutzer können updaten

Alle iPhones, die derzeit noch mit iOS 13 oder iOS 14 laufen, können laut Apple auf iOS 15 aktualisiert werden. Geräte, die auf diesen Versionen verbleiben, sind indes nicht ausreichend geschützt.

Zusätzlich bietet Apple Schutzmechanismen im Browser Safari, darunter eine standardmäßig aktivierte Funktion, die bekannte schadhafte Webseiten blockiert.

Für Nutzer, die ihr Gerät nicht aktualisieren können, empfiehlt Apple alternativ den sogenannten Lockdown Mode. Dieser ist ab iOS 16 verfügbar und schränkt potenzielle Angriffswege ein, etwa durch das Blockieren bestimmter Inhalte in Nachrichten oder verdächtiger Webseiten.

Der Lockdown Mode , auf Deutsch Blockierungsmodus genannt, richtet sich vor allem an Personen mit erhöhtem Risiko gezielter Angriffe, etwa durch staatliche Akteure. Gefährdet sind hier immer wieder etwa Journalisten, Anwälte, Menschenrechtsaktivisten, aber auch Politiker oder Wirtschaftsvertreter.