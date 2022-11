Home Hardware AirPods Pro: Als Hörgeräte gar nicht so schlecht

Apples AirPods machen sich als Hörgeräte gar nicht ganz schlecht, zu diesem interessanten Schluss kommen Forscher aus Taiwan. Zumindest für Personen mit leichten Hörbehinderungen können die Ohrhörer eine echte Hilfe sein, zumindest in bestimmten Situationen. Ein annähernd vollwertiger Ersatz für professionelle Hörhilfen sind sie indes natürlich nicht.

Die AirPods Pro von Apple verfügen über eine Funktion, die sich an Menschen mit Hörproblemen richtet. Mit dem Feature Live Mithören sollen Gespräche in der Umgebung verstärkt werden, sodass sie für Personen mit eingeschränkten Hörfähigkeiten besser verständlich sind. Dieses Feature haben in der Vergangenheit Betroffene bereits verschiedentlich als durchaus nützlich beschrieben, nun wurde es von Forschern aus Taiwan einmal wissenschaftlich untersucht, mit durchaus interessanten Ergebnissen.

Die AirPods sind gar keine schlechte Hörhilfe

Bei Personen mit leichten bis mittleren Hörbehinderungen sind die AirPods Pro mit der Mithören-Funktion etwa so gut, wie professionelle Hörgeräte, die mehrere tausend Euro kosten, das zeigte die Untersuchung, allerdings mit einer klaren Einschränkung: Dies gilt nur für ruhige Umgebungen, sprich Situationen, in denen betroffene Personen womöglich auch nicht so stark eingeschränkt sind.

Tritt dagegen Umgebungslärm auf, insbesondere aus der Richtung eines zu verstärkenden Gesprächs, fällt die Leistung deutlich ab. Hier helfen nur die Profi-Geräte vom Hörgeräteakustiker, die nicht selten individuell auf den Träger angepasst werden.

Übrigens waren nur die AirPods Pro in der Lage, diese Ergebnisse zu liefern, die alten AirPods 2, die das Feature ebenfalls unterstützen, konnten nicht überzeugen. Allerdings zeigt die Studie auch, das in Zukunft womöglich zumindest für einige Anwender und Nutzungssituationen keine solch teuren und schwer erhältlichen Geräte mehr nötig sein könnte. An der Studie haben 21 Probanden teilgenommen.

