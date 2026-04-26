DJI Osmo Pocket 4 mit größerem Sensor vorgestellt

Es war kein richtiger Urlaub, wenn man den nicht vollumfänglich mit einer Kamera festgehalten und dokumentiert hat. Dafür muss man nicht mehr ein iPhone nutzen, diese kleinen Gimbalkameras sind komfortabler, leichter und günstiger. Damit kommen wir zur neuen DJI Osmo Pocket 4.

Größerer Sensor und mehr Speicher

Optisch hält DJIO am bewährten Konzept fest und hat sich stattdessen den inneren Werten zugewandt. Herzstück ist jetzt ein 1-Zoll-CMOS-Sensor. Zusammen mit einer f/2,0-Blende sollen sauberere Aufnahmen bei wenig Licht drin sein, dazu kommen laut DJI bis zu 14 Blendenstufen Dynamikumfang und 10-Bit D-Log. 4K mit maximal 240 fps sind ebenfalls an Bord. Dank dedizierter Zoomtaste kann man nahtlos zwischen 1x und 2x zoomen, auf Wunsch ist auch ein 4x-Zoom drin. Beim Tracking setzt DJI auf ActiveTrack 7.0. Motive lassen sich damit auch im Zoom verfolgen, dazu gibt es Modi wie Spotlight Follow und Dynamic Framing für automatisches Nachziehen der Kamera. Auch an eine Beauty-Funktion für Selfies und Gruppenbilder wurde gedacht, zudem gibt es umfangreiche Videomodi für aufnahmen mit Lichtspuren etc.

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Der interne Speicher fasst satte 107 GB, zudem kann noch eine MicroSD-Karte eingesetzt werden. Daten werden mittels USB-C mit bis zu 800 Mbits/s zum Mac übertragen.

Umfangreiche Gestensteuerung

Die Gestensteuerung bleibt der zentrale Bestandteil der Bedienung: Eine geöffnete Handfläche signalisiert der Kamera, dass ein Motiv verfolgt werden soll. Das bekannte Peace-Zeichen dient weiterhin dazu, Aufnahmen zu starten oder zu stoppen beziehungsweise Fotos auszulösen. Autofokus und Motivverfolgung lassen sich zudem so konfigurieren, dass entweder ein Objekt dauerhaft fixiert wird oder ein zuvor registriertes Gesicht priorisiert im Fokus bleibt.

Die Bedienung wurde leicht umgebaut, so der Hersteller. Das Display lässt sich drehen, um direkt in die Aufnahme zu starten. Darunter sitzen jetzt zwei Tasten: eine dedizierte Zoomtaste und eine frei belegbare Preset-Taste. Neu ist ein 5D-Joystick, über den sich Kamera schwenken, Gimbal zentrieren oder die Perspektive drehen lässt.

Preise und Verfügbarkeit

Die neue DJI Osmo Pocket 4 ist deutlich günstiger als ein aktuelles iPhone 17, aber nur unwesentlich günstiger als ein iPhone 17e: Die Essential Combo liegt bei 479,00 Euro und bietet Kamera, USB-C-Kabel, Griff mit 1/4-Zoll-Gewinde und einen einfachen Tragebeutel. Die Standard Combo kostet 499,00 Euro und packt zusätzlich eine Gimbal-Klemme, ein Armband und einen anderen Griff samt Tragebeutel dazu. Dann gibt es noch eine Version für 619,00 euro mit Mikrofon. bestellbar ist die neue Hardware direkt bei DJI auf der Webseite