20 Jahre iPhone: Apple plant wohl ein randloses Display

2027 feiert das iPhone seinen zwanzigsten Geburtstag. Zum 10. Geburtstag übersprang Apple das iPhone 9 und präsentierte mit dem iPhone X das erste Gerät mit vollflächigem Display und Notch. Zehn Jahre später soll es wieder einen neuen Formfaktor geben.

Dabei ist nicht die Rede vom ersten iPhone Fold, das Apple noch in diesem Herbst präsentieren soll. Vielmehr plant der iPhone-Konzern den bekannten Formfaktor mit einem komplett randlosen Display. auszustatten. Das geht aus aktuellen Berichten mit Bezug auf die Lieferkette hervor.

iPhone 20: Randlos und gebogen?

Demnach plant Apple entsprechende Displays bei Zulieferer Samsung in Auftrag zu geben. Die Informationen stammen vom chinesischen Leaker Digital Chat Station, der dazu auf Weibo Stellung bezieht.

Um die fehlenden Displayränder abzurunden, wird Apple dem Bericht nach wohl auf gebogene Bildschirme setzen. Die Edge-Technologie kennen wir von Samsung-Geräten bereits seit Jahren. Im Gegensatz zur Konkurrenz soll das iPhone 20 aber auf „micro-curves“ setzen und das Gerät vorne so abrunden, dass es angenehm in der Hand liegt. Anders als bei Samsung werden Inhalte damit von der Seite wohl nicht erkennbar sein.

Zudem bleibt spannend, wie Apple das Geburtstags-iPhone nennt. Denkbar wäre statt des fortlaufenden iPhone 19 wieder der Sprung auf iPhone 20, alternativ geschrieben als iPhone XX.