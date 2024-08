Home Hardware Display-Durchbruch: Vision Pro 2 könnte neuartige Tandem-Mikro-OLEDs bekommen

Ein großer Durchbruch in der Entwicklung könnte der nächsten Generation der Vision Pro zu einer deutlichen Aufwertung verhelfen. Die Brille setzt derzeit auf Mikro-OLEDs. Hier setzt Apple in Zukunft stattdessen womöglich Tandem-Panels ein, die erstmals im iPad Pro mit M4 zum Einsatz kommen.

Einen interessanten Durchbruch bei der Entwicklung innovativer Displays haben nun offenbar unabhängig voneinander Samsung und LG Display geschafft: Beiden Unternehmen ist es gelungen, ein Tandem-Mikro-OLED zu realisieren, wie südkoreanische Medien berichten.

Erste Nutzung im iPad Pro mit M4

Apple setzt im aktuellen iPad Pro erstmals auf ein Tandem-OLED. Ein solches Display bringt einige Vorteile. Es besteht aus zwei OLED-Panels, dadurch lassen sich größere Helligkeiten und erreichen und die einzelnen Pixel deutlich präziser steuern.

Ein Tandem-OLED kann Details in Bildern genauer darstellen und kombiniert das Licht der beiden einzelnen Panels.

Tandem-Mikro-OLEDs für die Vision Pro 2?

Derzeit setzt Apple in der Vision Pro auf Mikro-OLEDs von Sony, die wohl zu den teuersten Komponenten in der Brille gehören. In zukünftigen Headsets könnten aber stattdessen Tandem-Mikro-OLEDs von Samsung und LG Display zum Einsatz kommen, beide Unternehmen suchen dem Vernehmen nach aktuell nach Kunden, die die neuen Panels abnehmen.

In Apple dürften sie einen dankbaren Großkunden finden, sollten die Panels halten, was sie versprechen.

Aktuell ist noch nicht absehbar, wann Apple eine weitere Vision Pro vorstellt. Letzte Annahmen sahen die zweite Generation der Highend-Brille zeitlich eher nach der Vorstellung einer günstigeren Variante. Die Vision Pro ist zu Preisen ab 4.500 Euro zu haben und als damit derzeit nicht massenmarktkompatibel. Apple täte somit gut daran, zunächst eine erschwinglichere Variante am Markt zu positionieren.

