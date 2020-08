Disneys „Mulan“ kommt im September: Apple-Nutzer profitieren von digitalem Launch

Die mit Spannung erwartete Realverfilmung von Disneys Zeichentrickfilms “Mulan” wird Deadline zufolge kostenpflichtig in der Disney Plus App auf dem Apple iPhone, iPad und Apple TV erscheinen. Apple, Google und Roku sind unter den „ausgewählten“ Partnern, die Disney für den Launch gewählt hat. Amazon scheint nicht dabei zu sein.

Wann erscheint Mulan?

Am 4. September 2020 können Disney Plus Mitglieder laut Deadline für 29,99 US-Dollar die Realverfilmung von “Mulan” über die Disney Plus App auf Plattformen erwerben. Wie Disney schreibt, handelt es sich um einen “Premiere Access”-Movie, einer Filmpremiere, die nicht im Standardpreis von 6,99 US-Dollar monatlich enthalten ist.

Laut dem US-Medienkonzern erhalten Disney Plus Abonnenten mit der Zahlung von knapp 30 US-Dollar bereits vorab einen Zugriff auf “Mulan”, bevor der Film über das Standardabo abgerufen werden kann. Disney teilte noch nicht mit, wann der Actionfilm ohne Kauf abrubar sein wird.

Was wird benötigt?

Wer die Realverfilmung des Kult-Zeichentrickfilms sehen möchte, der kann ihn für 29,99 US-Dollar erwerben und benötigt eine Disney Plus Mitgliedschaft. Nach dem Kauf kann “Mulan” beliebig angeschaut werden. Der Zugang bleibt jedoch nur so lange bestehen, wie jemand ein Disney Plus Abo hat.

Apple wird vielleicht noch einen gewissen Rabatt auf den Kaufpreis des Films für seine Kunden aushandeln, wenn er per Disney Plus App erworben und auf Apple Geräten geschaut wird.

In den USA sind viele Kinos wegen der grassierenden Corona-Pandemie geschlossen, weshalb “Mulan” auf eine digitale Veröffentlichung umgestellt wurde.

