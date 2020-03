„Disney+“-Zwischenfazit: Preis, Produkt, perfekt? – Eure Meinung?

Es gibt viele verschiedene Streaming-Dienste in Deutschland, die sich im Laufe der Zeit etabliert haben. Dazu zählen natürlich an erster Stelle Netflix, amazon prime video aber auch YouTube und joyn. Da war es nur eine Frage der Zeit, bis Disney diese Chance auch in Anspruch nehmen will. Ich habe mir den relativ neuen Streamingdienst seit dem Launch genauer angeschaut und komme im Moment zu folgendem Zwischenfazit. Viel Spaß beim Lesen!

Ein milliardenschweres Unternehmen, das seit seiner Gründung mithilfe einzigartiger Cartoons und Filme in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken ist. Und das über alle Altersklassen hinweg. Dazu zählen nicht nur Mortimer Mouse und Co., sondern auch diverse Trickfilmklassiker wie König der Löwen, Arielle – die Meerjungfrau und Co. Dementsprechend war es nur eine Frage der Zeit, bis sich die Walt Disney Company für einen Streamingdienst entschloss, um etwas vom Kuchen abzubekommen. Nachfolgend schaue ich mir Disney+ einmal genauer an und erkläre euch, warum der Dienst wirklich gelungen ist.

Anmeldung/ Probeabo

Die Eingabe von persönlichen Daten, wie die Email-Adresse, Name und die Erstellung eines Passwortes sind schnell erledigt. Am Ende der Eingaben ist der Zahlungsrhythmus (monatlich oder jährlich) sowie die Art der Abbuchung festzulegen. Dieses kann entweder per Kreditkarte, Lastschriftverfahren oder PayPal durchgeführt werden.

Disney bietet für Neukunden zum Start eine kostenfrei Testphase an, die aktuell 7 Tage läuft. Dies ist etwas knausrig, die Mitbewerber (bis auf Apple) bieten hier allesamt einen Testzeitraum von 30 Tagen an.

Als wirkliches gutes Angebot bietet die Telekom aktuell ein 6 Monate langes Probeabo an. Dieses gilt für alle Telekom Kunden, die einen MagentaTV-, MagentaMobil-, und Magenta-Zuhause-Vertrag abgeschlossen haben. Neukunden können die Aktion aber auch in Anspruch nehmen, da es noch bis 19. Mai 2020 möglich ist diese Option dazu zu buchen. Die Kündigungsfrist beträgt einen Monat und ist daher auch für Kurzentschlossen geeignet. Kleiner Spoiler an dieser Stelle: Die Folgen von The Mandalorian werden allerdings nur wöchentlich ausgestrahlt.

Zudem hat die Telekom als exklusiver Vertriebspartner von Disney+ noch ein Goodie für seine Kunden parat. Nach den 6 Monaten kostet der Dienst über die Telekom nur 5,00€ pro Monat statt wie normal 6,99€.

Aufbau/Bedienung

Die Startseite ist sehr übersichtlich gestaltet und man findet sich sofort zurecht. Im oberen Bereich gibt es verschiedene Menüpunkte zum Auswählen, wie die Suchfunktion, Meine Liste, die die Möglichkeit bietet, abgespeichert Filme, Serien schnell wieder zu. Es wird auch eine Vorschau angezeigt mit bekannten Filmen und Serien, wie zum Beispiel den Simpsons.

Im zweiten Teil kann aus fünf verschiedenen Filmstudios wie etwa Marvel ausgewählt werden, um die Suche einzugrenzen. Der dritte Teil stellt den gesamten Inhalt in Rubriken auf, von Disney Originals, Empfehlungen für Dich, Top Filme usw., was sich auch bei anderen Diensten bewährt hat, und deshalb auch hier im Einsatz kommt. Die Bedienung ist im Großen und Ganzen sehr intuitiv, und lässt sich sehr schnell und einfach steuern.

Inhalt

Nicht nur bekannte Klassiker, wie König der Löwen, Dumbo, Arielle – die Meerjungfrau um nur einige zu nennen, kommen auch Produktionen, wie die Star Wars Reihe, Marvel-Filme, Pixar und qualitative hochwertige Dokumentationen von Nation Geographic hinzu. Das Angebot ist sehr umfangreich, und es sollte für jede Altersklasse und jeden Geschmack eigentlich was dabei sein.

Entwicklung

Disney gehört, auch wenn der Dienst noch neu ist, zu den großen Playern in diesem Streaming-Markt. Die Eigenproduktionen sowie den Kauf von Marvel, Lucasfilm lässt auf eine spannende Entwicklung hoffen. Passend dazu wurde gestern mit Ant-Man & the Wasp ein fehlender Film des Marvel Cinematic Universe eingepflegt.

Einsatz im Alltag

Disney+ ist über verschiedene Wege zu empfangen. Sei es über Mobilgeräte wie das Smartphone und Tablet, Internetbrowser, Spielkonsolen, Set-Top-Boxen sowie internetfähige TV-Geräten. Die App stand dabei zum Start auf allen wichtigen Plattformen direkt zur Verfügung, eigentlich eine Selbstverständlichkeit und muss trotzdem lobend erwähnt werden.

Diese Optionen lassen es zu, den Dienst zu Hause als auch im mobilen Einsatz zu nutzen und das auf 4 Screens gleichzeitig. Eine Download-Funktion besteht ebenfalls um auch unterwegs ohne vorhandene Internetverbindung Inhalte anschauen zu können.

Konkret habe ich Disney+ bisher fast ausschließlich über die Apple TV 4k genutzt und hatte somit einen direkten Vergleich zu Netflix. Hier fällt auf jeden Fall die bessere Menüführung auf, die einfach strukturierter und übersichtlicher ist. Zudem scheint Disney unter der Haube Wert auf Performance gelegt zu haben, denn die App war zu keiner Zeit träge. Etwas, was mich bei Netflix speziell in der Navigationsleiste am linken Bildschirmrand regelmäßig frustriert zurücklässt. Doch hier lief wirklich alles butterweich.

Zudem waren alle wichtigen Sprachen und Untertitel, soweit ich das überblicken konnte, direkt seit dem Start vorhanden. Aufrufen lässt sich das dazugehörige Menü wie bei Prime Video und Co. Positiv muss noch erwähnt werden, dass zum regulären Preis von 6,99€ auf alle technischen Features zugegriffen werden kann. Das beinhaltet die Auflösung in 4k mit Dolby Vision und HDR (wo das Material vorliegt) sowie Dolby Atmos (auch hier muss das Quellmaterial entsprechend gemastert sein).

Kleine Schwächen

Es gibt wirklich kaum etwas zu bemängeln, indessen sind mir zwei kleine Patzer ins Auge gesprungen. Da wäre zum einen die fehlende Markierung bereits gesehener Inhalte. Klingt nach einer Nichtigkeit und im Moment ist es aufgrund des eher kleineren Inhalte-Katalogs nicht dramatisch. Bei den Simpsons mit insgesamt 30 Staffeln kann man da aber schnell mal den Überblick verlieren.

Das Zweite ist ein sogenannter Force Logout, mit dem man nach Änderung des Passworts alle zuvor angemeldeten Geräte einmal ausloggen kann. In meinen Augen ist das eine Sicherheitslücke, sodass Disney schnellstmöglich für Verbesserungen sorgen sollte. Damit einhergehend wäre auch eine Übersicht der bisher angemeldeten Geräte nett.

Fazit

Disney beweist mit seiner Plattform und dem Potenzial für zukünftige Produktionen, dem größten Konkurrenten Netflix auf jeden Fall die Stirn bieten zu können, und dies nicht nur im Bereich Familienunterhaltung.

Außerdem ist der Dienst erheblich preisgünstiger und kennt zurzeit keine Preisstaffelungen: Ein Preis, alles drin und folglich mit Abstand der aktuelle Preis/Leistungssieger unter den Streamingdiensten.

Wie seht ihr das? Wer von euch nutzt bereits Disney+?

