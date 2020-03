Disney+ in Frankreich verschoben: Wackelt der Marktstart?

Nachdem Netflix und Co. bereits ihre Qualität gedrosselt haben, um stabilem Internet auf keinen Fall im Weg zu stehen, wackelt nun auch der Start des neuen Streamingdienstes Disney+.

Wackelt der Starttermin von Disney+?

Frankreich hat demnach darum gebeten, den Dienst zu verschieben, was nun auch passiert. Man möchte so Peaks im Datenverkehr vorbeugen, die auf Grund der aktuellen Lage natürlich nochmals wahrscheinlich werden. Aus diesem Grund entspreche man der Bitte der französischen Regierung, so ein Sprecher Disneys, und man plane nun den Marktstart am 07.04.2020 – unter Vorbehalt denn dieser Termin ist keinesfalls in Stein gemeißelt.

Man wolle gemeinsam mit der Regierung abwarten, wie sich die derzeitige Lage im öffentlichen Leben weiterentwickelt.

Was bedeutet das für den Start in Deutschland?

Bei uns scheint soweit alles auf Schiene für den geplanten Marktstart am Dienstag, dem 24. März. Allerdings werde man analog zu Netflix und Co ebenfalls die Auslieferung der Bandbreite anpassen um den Datenverkehr um 25% zu reduzieren:

„Im Einklang mit Disneys langjähriger Verpflichtung zu verantwortungsvollem Handeln kommen wir der Aufforderung des EU-Kommissars für den Binnenmarkt, Thierry Breton nach, gemeinsam für ein reibungsloses Funktionieren der Breitbandinfrastruktur zu sorgen. In Erwartung der hohen Verbrauchernachfrage nach Disney+ leiten wir proaktiv Maßnahmen ein, um unsere Gesamtbandbreitennutzung in allen Märkten, die am 24. März Disney+ einführen, um mindestens 25 % zu senken.“

So die Aussage von Kevin Mayer (Vorsitzender von Direct-to-Consumer & International) hierzu.

