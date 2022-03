Home Sonstiges Disney+: Günstigere und mit Werbung finanzierte Option kommt 2023 nach Europa

Disney+: Günstigere und mit Werbung finanzierte Option kommt 2023 nach Europa

Wie hart umkämpft der Markt der Videostreamingdienste ist, erlebt Apple mit Apple TV+ gerade am eigenen Leibe. Doch auch Schwergewichte wie Netflix oder Disney+ müssen sich einem immer härteren Wettbewerb stellen, wobei in Europa Paramount+ und weitere noch nicht einmal verfügbar sind. Disney+ wird dem Rechnung tragen und einen neuen Tarif einführen.

Disney+: Werbefinanziertes Angebot kommt

Ursprünglich war es nur ein Gedankenspiel, doch gestern gegen Nachmittag erfolgte die finale Bestätigung. Der Mutterkonzern hinter Disney+ bestätigte per Pressemitteilung via businesswire entsprechende Gerüchte: Noch 2022 wird man in den USA ein neues Preismodell einführen, das mit Werbeeinblendungen gegenfinanziert wird. Das soll in 2023 auch nach Europa und somit nach Deutschland kommen. Im Gegensatz zu Deezer free bzw. Spotify free wird das nicht komplett kostenfrei sein.

Preisstaffelung unklar, Preissteigerung möglich

Wie sich der neue Tarif preislich gestalten wird, ist derzeit noch unklar. Gleiches gilt auch für die Dauer und die Anzahl der Werbung. Tendenziell schafft sich Disney+ so aber eine Grundlage, den Preis noch einmal anzuheben. Die bisher einzige Preiserhöhung erfolgte im Februar 2021, Apfelpage berichtete. Kunden in Deutschland zahlen aktuell 8,99 Euro, gemessen am Inhalt ist das in unseren Augen derzeit das attraktivste Angebot auf dem Streamingmarkt. Da stellt sich uns die Frage, wie es zukünftig aussehen soll. Rechnerisch wäre es möglich, den werbefinanzierten Tarif für 5,00 Euro anzubieten. Damit würde man aber direkt mit Apple TV+ konkurrieren. Unser Bauchgefühl sagt uns, dass wir uns eher im Bereich von 6,50 Euro bis 7,99 Euro bewegen. Damit dürfte dann für den bisherigen Tarif eine Preissteigerung erfolgen und die Grenze von 10,00 Euro überschritten werden.

