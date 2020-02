Disney+ für O2-Kunden in Deutschland vielleicht günstiger

Disney+ gibt es für deutsche Kunden womöglich vergünstigt bei O2. Deutsche Vertriebspartner bereiten sich dem Vernehmen nach auf entsprechende Angebote vor. Danach könnten Kunden den Streamingdienst für eine begrenzte Zeit günstiger angeboten bekommen.

Disney+ wird es für deutsche Kunden womöglich zu einem günstigeren Preis geben. Angeblich soll der Streamingdienst in Deutschland mit Telefonica zusammenarbeiten, das wurde dem Branchendienst Teltarif von verschiedener Seite aus zugetragen. Danach wäre es denkbar, dass Disney+ für O2-Kunden im Rahmen eines Bundles angeboten wird. Den Dienst gibt es dann möglicherweise für ein halbes Jahr günstiger, was im Fall von Disney+ dann ein wirklich günstiger Preis wäre, denn der Dienst ist bereits regulär günstiger als Netflix.

Auch ein dauerhaft günstigeres Abo von Disney+ im Rahmen eines O2-Tarifs ist prinzipiell möglich, genauere Informationen hierzu liegen noch nicht vor.

Disney+ kommt Mitte März nach Deutschland

Disney+ ist bereits seit einigen Monaten in den USA verfügbar. Der Dienst hat dort binnen kürzester Zeit 28 Millionen Abonnenten gewinnen können, Apfelpage.de berichtete. Netflix geriet im Zuge dieses raketenhaften Starts zuletzt erheblich unter Druck, zumal Disney zahlreiche Inhalte von Netflix abgezogen und zu seinem eigenen neuen Dienst mitgenommen hat. Der Deutschlandstart von Disney+ erfolgt, wie zuletzt bekannt wurde, Mitte März und zwar schon eine Woche früher als zuvor von Disney kommuniziert worden war. Auch in zahlreichen weiteren europäischen Märkten wird Disney+ zu diesem Datum starten. Aktuell laufen bereits Pilotprojekte für erste Kunden in den Niederlanden.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!