Disney+: Frühbucher erhalten zehn Euro Rabatt aufs Jahres-Abo

Disney+ trommelt schon kräftig für den Deutschlandstart in wenigen Wochen. Wer sich jetzt schon für den neuen Dienst entscheidet, kann aufs Jahres-Abo ein wenig sparen.

Disney+ geht bald auch in Deutschland an den Start. Interessenten können den Dienst aber schon jetzt vorzeitig buchen. Dabei hat Disney+ auch einen kleinen Rabatt mit eingebracht: Frühbucher erhalten das Jahres-Abo für 59,99 Euro auf der Website von Disney+, regulär werden 69,99 Euro für ein Jahr Disney+ fällig. Das Angebot gilt zeitlich befristet, profitieren kann, wer vor dem Deutschlandstart von Disney+ bucht. Allerdings gilt der Rabatt nur für das erste Jahr, anschließend wird der normale Jahrespreis fällig.

Disney+ startet am 24. März in Deutschland

Disney+ wird am 24. März in Deutschland sowie zahlreichen weiteren Märkten der EU starten. In den Niederlanden läuft derzeit bereits ein Pilotprojekt. In den USA ist Disney+ darüber hinaus schon seit ein paar Monaten am Markt und hat dort bereits knapp 30 Millionen Nutzer gewinnen können, Apfelpage.de berichtete. Für deutsche Kunden gibt es abseits des nun von Disney selbst eingeräumten Rabatts möglicherweise später günstigere Angebote für Kunden von O2, wie wir in einer früheren Meldung berichtet hatten.

Genaueres hierzu ist allerdings noch nicht bekannt. Disney+ heizt die Konkurrenz auf dem Streamingmarkt weiter an, viele Inhalte sind im Zuge des Starts von Netflix zu dem neuen Dienst gewandert, wodurch Netflix gehörig unter Druck geraten ist. Vor allem im Heimatmarkt ist das Wachstumspotenzial hier fast ausgereizt. Ob Disney+ andererseits in Deutschland ebenso raketengleich starten wird, bleibt abzuwarten.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!