Digitales Lesevergnügen im Herbst – 1 Monat Readly für nur 0,99 €

Gelangweilt vom endlosen Scrollen durch Social-Media-Feeds? Mit Readly, dem beliebten digitalen Kiosk, hältst du über 8.000 spannende und hochwertige Magazine und Zeitungen in den Händen – gesammelt in einer einzigen App. Und das Beste kommt jetzt zur kalten Jahreszeit: Als Neukunde kannst du im November und Dezember den digitalen Kiosk einen vollen Monat lang für einen symbolischen Betrag von 0,99 € nutzen.

Lest, was ihr liebt: Wenn euer Lieblingskiosk plötzlich digital wird

Stellt dir vor, du sitzt gemütlich mit dem iPad auf dem Schoß, hast Lust auf gute Lektüre – und kannst zwischen rund 8.000 verschiedenen Magazinen und Zeitungen wählen. Genau das bietet dir Readly. Mit dem digitalen Kiosk hast du deine persönliche Bibliothek immer und überall dabei und kannst in renommierten Titeln blättern und lesen, was auch immer du liebst. Schluss mit schweren Taschen oder Papierstapeln. Einfach die Readly App öffnen und loslesen – in der Bahn, im Wartezimmer oder zu Hause auf der Couch.

Im aktuellen Winterangebot gibt’s den ersten Monat für nur 0,99 €. Danach kostet das Abo wie gewohnt 14,99 € pro Monat – natürlich jederzeit kündbar. Das Angebot gilt nur bis 31. Dezember 2025 – also schnell zugreifen!

Tausende Magazine, eine App – einfach, immer und überall

Ob Apple-Fans, Tech-Enthusiasten, Designliebhaber oder Familienmenschen: Bei über 8.000 Magazinen und Zeitungen weltweit findet wirklich jeder etwas. Neben großen Namen wie The Guardian, Die Welt oder Neue Zürcher Zeitung warten auch viele Spezialtitel auf dich, unter anderem Magazine für Fans in den Bereichen Computerspiele oder Technik, wie PC Games Hardware, Computer BILD oder Mac Life.

Mit der integrierten Künstlichen Intelligenz ist es einfacher als je zuvor, neue Inhalte zu entdecken, die dich interessieren. Diese empfiehlt auf Basis deines Leseverhaltens ähnliche Themen, Zeitschriften, Inhalte und Artikel. Die App merkt sich also, was dich interessiert, und schlägt dir passende Titel aus über 37 Kategorien und 15 Sprachen vor. Und wenn du mal offline bist, kein Problem: Lieblingshefte einfach herunterladen und Readly im Offline-Modus nutzen. So kannst du auch auf Zugfahrten oder Flügen ohne stabile Internetverbindung ungestört lesen.

Neuheit: Die TOP 50 Titel zum Anhören

Manchmal muss es schnell gehen, oder die Augen brauchen eine Pause. Readly stellt daher die TOP 50 Magazine auch als Audio-Version zur Verfügung – ideal, wenn du auch beim Pendeln, Kochen oder Sport deine Lieblingstitel konsumieren möchtest. Oder auch, wenn du einfach mal lieber zuhören statt lesen möchtest.

Digitales Lesevergnügen – optimiert für kleine Displays und die ganze Familie

Das Blättern in digitalen Tages- oder Wochenzeitungen auf kleinen Displays kann mühsam sein. Readly löst dieses Problem mit einer cleveren Funktion: Jede Headline dient als interaktiver Shortcut. Ein Tipp auf die Überschrift genügt, und der Artikel wird direkt im übersichtlichen, textfokussierten Modus geöffnet. So gelingt das Lesen von Tages- und Wochenzeitungen auch auf kleinen Smartphone-Bildschirmen mühelos.

Zudem gibt es bei Readly einen Familien-Account. Über diesen können bis zu fünf Personen auf fünf Geräten individuelle Profile nutzen. So bekommt jeder seine ganz persönliche, auf die Interessen zugeschnittene Magazin-Auswahl, ohne dass die Profile der anderen beeinflusst werden.

Readly: Jetzt 1 Monat für 0,99 € sichern

Viele Nutzer sagen, sie hätten mit Readly Magazine entdeckt, die sie sonst nie gelesen hätten. Kein Risiko, keine Abo-Falle – einfach ausprobieren, reinschnuppern und, wenn es dir gefällt, einfach weiterlesen.

Der Deal: Bis zum 31.12.2025 gibt es den ersten Monat für nur 0,99 €

Danach: 14,99 € pro Monat

Flexibilität: Jederzeit kündbar

Also mach es dir gemütlich, lege das iPhone oder iPad bereit und entdecke, was du wirklich gerne liest.

Starte jetzt dein digitales Lese-Abo!