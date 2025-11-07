Apple TV sicherte sich die Rechte an dem Psychothriller „Sponsor“ von und mit Jason Segel

Apple TV hat mit den Filmen bisher deutlich weniger Fortune als mit seinen Serien – zumindest in der Gunst der Zuschauer. Dies will Apple mit allen Mitteln ändern und sicherte sich die Rechte an einem neuen Projekt von Jason Segel. Mit dem Schauspieler arbeitet der Streamingservice mit Blick auf die Serie „Shrinking“ bereits erfolgreich zusammen.

Apple sichert sich die Rechte an dem Film „Sponsor“

„Sponsor“ ist ein Psychothriller, bei dem Jason Segel nicht nur die Hauptrolle spielt. Er ist auch einer der ausführenden Produzenten, er wirkte gemeinsam mit James Ponsoldt auch am Drehbuch mit. Ponsoldt wiederum gehört ebenfalls dem Produzententeam an. Segel spielt dort die Rolle von Peter, der nach einer heftigen Feier einen folgenschweren Unfall baut. Er wird erwischt und hat anschließend die Wahl – Gefängnis oder einen Alkoholentzug inklusive regelmäßiger Gruppensitzungen. Dort lernt er den geheimnisvollen Jerry kennen. Peter denkt, dass er in ihm einen Gleichgesinnten getroffen hat. Doch Jerry scheint nicht der zu sein, der er vorgibt. Das klingt dürftig und passt ins Bild, denn auch ein Ausstrahlungstermin ist noch gänzlich unbekannt.

Was kostet Apple TV?

Apple TV lässt sich über alle relevanten Plattformen empfangen und alle Inhalte stehen sowohl in 4k/Dolby Vision und mit Dolby Atmos zur Verfügung. Nach der letzten Preiserhöhung kostet der Streamingservice nun 9,99 Euro, Apfelpage berichtete. Natürlich ist es auch möglich, Apple TV+ mit anderen Diensten in Apple One zu bundlen.