iOS 26.1 | Live-Übersetzung in der EU | Siri-Deal mit Google – Apfelplausch #416

Der Mann der Zahlen analysiert Apples Q4/2025. Außerdem geht es um iOS 26.1 und 26.2 mit vielen Neuerungen. Meta liefert einen Zungenbrecher für die Apple Watch und Google wohl die Grundlage für Siri 2.0. Viel Spaß beim Hören!

Kapitelmarken

0:00: Intro und Übersicht

Intro und Übersicht 03:45: iPhone 16 Pro: Nach einem Jahr nicht mehr stark genug?

iPhone 16 Pro: Nach einem Jahr nicht mehr stark genug? 05:08: Hörerpost: Entzerrte iPhone-Vorstellung und Songtext-Übersetzung in Apple Music

Hörerpost: Entzerrte iPhone-Vorstellung und Songtext-Übersetzung in Apple Music 15:09: Analyse: Besonderheiten in Apples Quartalszahlen

Analyse: Besonderheiten in Apples Quartalszahlen 24:02: Werbung: Unser Sponsor Readly

28:17: iOS 26.1 bringt angepasstes Design und mehr Sicherheit

iOS 26.1 bringt angepasstes Design und mehr Sicherheit 42:12: Live-Übersetzung in der EU: Was uns in iOS 26.2 erwartet

Live-Übersetzung in der EU: Was uns in iOS 26.2 erwartet 56:15: Zungenbrecher: Die WhatsApp-Apple-Watch-App ist da

Zungenbrecher: Die WhatsApp-Apple-Watch-App ist da 01:04:05: Milliarden-Deal: Siri 2.0 soll auf Gemini-Modellen basieren

Milliarden-Deal: Siri 2.0 soll auf Gemini-Modellen basieren 01:12:42: Tops und Flops der Woche

