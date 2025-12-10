iFixit kehrt mit App zurück und launcht KI-basierten Reparaturassistenten

Wir schreiben das Jahr 2025 und jeder, der was auf sich hält oder es für notwendig erachtet, ist mit einer App im App Store vertreten. Dies gilt nicht für iFixit, deren App vor knapp zehn Jahren von Apple aus dem iOS App Store geschmissen wurde. Nun kehrt man endlich zurück, wir haben die Details

iFixit kehrt als App zurück

iFixit hat eine neue App vorgestellt, die sich als „mobile Werkstatt“ für Smartphones, Computer sowie zahlreiche Alltags- und Haushaltsgeräte versteht. Viele Funktionen befinden sich derzeit noch im Beta-Status, weshalb sich erst in den kommenden Monaten zeigen dürfte, wie schnell alle angekündigten Features vollständig verfügbar sein werden. Bereits jetzt lassen sich jedoch eine Vielzahl häufig benötigter Inhalte abrufen – insbesondere rund um iPhones und andere Apple-Geräte. Nutzer erhalten unter anderem Zugriff auf:

Anleitungen zur Fehlerdiagnose

Detaillierte Reparaturguides für typische iPhone-Probleme

Eine integrierte Funktion zur Überwachung der Akku-Gesundheit

Passende Ersatzteile und Werkzeug

FixBot: K.I.-gestützte Reparaturhilfe angekündigt

Parallel zur App hat iFixit mit „FixBot“ ein neues KI-basiertes Tool angekündigt. Dieses soll per Sprach- oder Texteingabe dabei helfen, Defekte schneller zu identifizieren und passende Lösungen vorzuschlagen. FixBot greift laut iFixit auf Millionen vorhandener Reparaturanleitungen zu und bietet unter anderem:

Sprachgesteuerte Unterstützung

Visuelle Analyse

Zugriff auf Schaltpläne, professionelle Anleitungen und Expertentipps

Schnelle Navigation innerhalb der iFixit-Wissensdatenbank

Nach Angaben des Unternehmens basiert FixBot auf über 20 Jahren gesammeltem Reparaturwissen. Insgesamt sollen mehr als 72.000 Produkte unterstützt werden – von iPhones und Computern bis hin zu Motorrädern.

App kostenlos, Premium-Funktionen im Abo

Die iFixit-App steht grundsätzlich kostenlos zum Download bereit, setzt jedoch eine Registrierung mit E-Mail-Adresse voraus. Es gibt eine kostenlose sowie eine kostenpflichtige Nutzungsstufe, wobei die Gratisversion funktional deutlich eingeschränkt ist. Für die vollständige Sprach- und visuelle Diagnose sowie Schritt-für-Schritt-Sprachanleitungen wird ein Abonnement benötigt. Aktuell ist die Premium-Stufe für einen begrenzten Zeitraum kostenlos nutzbar. Konkrete Preise für das spätere Abo hat iFixit bislang nicht genannt.

