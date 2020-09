Dienstag Apple Watch Series 3-Nachfolger? Angeblich im aktuellen Design zu S3-Preisen

Die Apple Watch Series 3 ist aktuell das Einsteiger-Modell im Apple Watch-Lineup.. Die Uhr ist günstig, allerdings inzwischen auch nicht mehr auf dem Stand der Zeit. Daher könnte Apple dieses beliebte Modell aktualisieren, womöglich schon Dienstag. Nun behauptet ein Leaker, Details zur neuen Budget-Watch zu kennen.

Kommt eine aktualisierte günstige und zugleich attraktive Apple Watch? Jon Prosser glaubt offenbar daran. Der Leaker rechnet mit einer Apple Watch, die die Nachfolge der Series 3 antreten soll.

diese komme in den Größen 40 und 44 mm und werde das Design der Apple Watch Series 4 aufweisen.

Apple Watch “SE?” (more affordable Apple Watch.) Codename: N140S

GPS 40mm

Codename: N140B

Cellular 40mm Codename: N142S

GPS 42mm

Codename: N142B

Cellular 42mm – Series 4 design

– No always-on display

– No ECG

– M9 chip Coming at the September 15th “Time Flies” Event. — Jon Prosser (@jon_prosser) September 11, 2020

Allerdings verzichte Apple hier auf die EKG-Funktion und auch auf das Always On-Display, beides wäre plausibel für ein Budget-Modell. Die Uhr würde solcherart ausgestattet ohne Frage auch reißenden Absatz finden, vor allem dann, wenn sie zu günstigen Apple Watch Series 3-Preisen kommen sollte, doch es ist Skepsis angesagt.

Apple Watch SE-Gerüchte sind nicht neu

Prosser hatte sich erst kürzlich vergaloppiert, als er neue Produkte für die ablaufende Woche prognostiziert hatte. Zudem versucht er sich im vorliegenden Leak mit skurrilen Namensprognosen: Die neue Apple Watch Series 6 soll danach als Apple Watch Pro kommen, das wirkt mehr wie der Blick in den Kaffeesatz.

Allein, eine Apple Watch in gut und günstig wurde schon früher prognostiziert, Apfelpage.de berichtete. Damals wurde allerdings noch von einem Design der Series 3 gesprochen. Was wir tatsächlich zu sehen bekommen, wird sich erst am Dienstag zeigen.

-----

Willst du keine News mehr verpassen? Dann folge uns auf Twitter oder werde Fan auf Facebook. Du kannst natürlich in Ergänzung unsere iPhone und iPad-App mit Push-Benachrichtigungen hier kostenlos laden.



Oder willst du mit Gleichgesinnten über die neuesten Produkte diskutieren? Dann besuch unser Forum!