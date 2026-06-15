Die WWDC-Keynote in 100 Sekunden (Die Kolumne)

Wer kennt sie nicht? Die „Tagesschau in 100 Sekunden“ und liebt sie? Das Weltgeschehen und Donald Trump in 100 Sekunden, servierfertig, instant, keine Details, keine langen Monologe, keine ausufernden Erklärungen – schnell und einfach. Das können wir auch! Hier die WWDC-Keynote vom 08. Juni 2026 nacherzählt, in 100 Sekunden, servierfertig, instant, keine Details, keine langen Monologe, keine ausufernden Erklärungen – schnell und einfach. (Achtung! Satire!)
Minute 0
- Die Sonne geht auf im Apple-Park Musik (Harry Styles „Ready Steady Go“).
- Leute im Stakkato-Style.
- Chef kommt, steht draußen vor buntem Dings, sagt „Hallo“, lobt sich selbst.
Minute 02:30
- Blümchen, Leute, gleicher Schnitt.
- Vize-Chef hat es eilig, rennt draußen rum, lobt sich selbst.
- Wartet auf Hippies, Hippies kommen im VW-Bus, rufen „Golden Gate“.
Minute 06:00
- Vize-Vize-Vize-Chefin Stacey kommt ins Bild eines Szenarios, das „Kreativität“ schreit.
- Stacey lobt Apple.
Minute 06:45
- Shubham kommt ins Bild, erklärt, warum Liquid Glass das Beste war, aber trotzdem besser werden musste.
Minute 09:45
- Stacey läuft wieder rum, bleibt stehen und lobt sich selbst. Alles wird schneller, besser, höher, weiter, einfacher, schärfer.
Minute 17:00
- Vize-Chef läuft immer noch rum, lobt sich selbst, geht rein.
Minute 18:00
- Vize-Chefin Sumbul steht vor der hässlichsten Couch des Apple-Parks, erklärt, warum Kinder keine iPhones haben sollten.
Minute 20:00
- Papa Raja läuft rum und erklärt, warum seine Kinder kein iPhone haben sollten.
Minute 22:00
- Ann kommt ins Bild und erklärt, warum Kinder keine iPhones haben sollten und was man dagegen tun kann.
Minute 22:30
- Papa Raja drängelt sich plötzlich und unangekündigt wieder ins Bild und erklärt, wie Familien funktionieren.
Minute 23:30
- Ann ist wieder da, wiederholt sich.
Minute 25:00
- Papa Raja taucht auf und erklärt, warum nicht alle Tage gleich sind.
Minute 26:00
- Ann und Raja wechseln sich weiterhin erratisch ab. Jetzt wieder Ann, wiederholen sich, Schlussbild mit Ann und Raja gemeinsam.
Minute 27:30 Uhr
- Vize-Chef ist wieder draußen unterwegs, fasst zusammen, was seine Leute Ann und Raja bereits erklärt haben.
- Macht einen plötzlichen und unerwarteten Dreh von Kindern zum Thema „Intelligenz“.
- Erklärt, warum die anderen Firmen, außer Google, alle Mist sind, lobt sich selbst.
Minute 33:30
- Schnelle Schnitte mit analogen Fahrrädern, einem Wolf hin zu Vize-Vize-Chef Mike.
- Mike kommt aus dem Keller, erklärt, warum die alte Siri Mist war und die neue super wird.
- Mike spielt mit seinem iPhone rum, bucht Konzertkarten, lobt sich.
Minute 39:00
- Justin läuft drinnen rum, freut sich, spielt mit seinem iPhone rum und organisiert eine Party.
- Justin wechselt auf ein MacBook und nervt die Lehrer seines Sohns.
Minute 46:00
- Mike steht noch immer da, wo er vor sieben Minuten war, lobt sich selbst, erklärt, warum man 4000 Euro für eine Vision Pro ausgeben sollte.
Minute 47:00
- Seb steht fast daneben. Seb zeigt, warum die Kamera einen neuen Knopf hat und warum Siri nun hochbegabt ist.
Minute 51:00
- Vize-Chef steht vor einem Teich und läuft wieder rum, erklärt, warum die halbe Menschheit das Zeug nicht bekommt und nur Englisch die einzig wahre Sprache ist.
Minute 52:00
- Schnitte mit Drohne und Kreisen.
- Beth steht im Café, erklärt, warum Siri gut ist, lobt Apple.
Minute 57:00
- Cecilia rennt rum wie ihre Chefs, erklärt, warum sie zuhause Obst filmt, das von einem Waschbären gestohlen wird.
- Cecilia erklärt, warum man endlich Shortcuts ausprobieren sollte.
Minute 60:00
- Leslie rennt rum wie ihre Chefs, zeigt schlechte Bilder und lobt Apple dafür. Leslie lädt zum Geburtstag ein.
Minute 63:00
- Alok läuft draußen rum, wie fast alle anderen. Alok lobt Fotografen und Fotografinnen und zeigt, warum man sie nicht mehr braucht.
- Alok zeigt Kinderfotos, pfuscht daran herum.
Minute 67:00
- Vize-Chef ist fast da, wo er hinwollte, erklärt, warum die halbe Menschheit das Zeug nicht bekommt und nur Englisch im Augenblick die einzig wahre Sprache ist.
- Vize-Chef erklärt, warum wir dafür bezahlen sollen und sagt, warum wir ein neues iPhone kaufen müssen.
- Vize-Chef wiederholt alles noch einmal.
- Vize-Chef haut den Klopper der Keynote raus: EU und China nein.
- Vize-Chef lobt die Entwickler, geht rein, bringt einen Mode-Gag und sagt „Tschüss“.
Minute 72:00
- Chef stand die ganze Zeit vor dem bunten Dings und wartete, wiederholt alles, lobt und sagt „Tschüss für immer“.
Minute 74:00
- Musik. („Appreciation“ by Erick the Architect).