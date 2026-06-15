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tvOS 26, macOS 26, iPadOS 26, iOS 26 und watchOS 26, Thumb

15. Juni 2026

Roman van Genabith

iOS 26.6 und Co. als Beta 2 verfügbar

    • Apple hat gerade eben iOS 26.6 und iPadOS 26.6 Beta 2 für registrierte Entwickler verteilt.
    • Die neue Testversion kann ab sofort geladen und installiert werden.
    • Auch weitere neue Betas wurden bereitgestellt.

Zuletzt steht zwar alles in Zeichen von iOS 27 und Co., doch auch die noch aktuellen Systemversionen werden derzeit noch weiterentwickelt. iOS 26.6 und iPadOS 26.6 Beta 2 wurden gerade von Apple für die Entwickler verteilt. Die Betas können wie üblich direkt am Gerät geladen und installiert werden.

iOS 26.6 und iPadOS 26.6 enthalten keine bekannten größeren Neuerungen, sondern konzentrieren sich auf die Verbesserung der allgemeinen Performance, Stabilität und Sicherheit.

Auch weitere neue Betas verfügbar

Apple hat auch macOS 26.6 Beta 2 für die Entwickler bereitgestellt, ebenso sind watchOS 26.6 und noch weitere kommende Aktualisierungen in Beta 2 verfügbar.

Die kommenden Updates werden innerhalb der nächsten Wochen für alle Nutzer als finale Updates veröffentlicht.

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