Die Neuheiten bei Prime Video in diesem Monat

Wir haben den ersten Montag im September und der neue Monat ist schon einige Tage alt. Deshalb reichen wir euch die Neuzugänge bei Prime Video schnell und unkompliziert nach.

Die Neuzugänge

Bei Prime Video gibt es einige spannende Neuheiten. Da wäre einmal die Dokumentation über das desaströse Ausscheiden der Deutschen Nationalmannschaft, übrigens zum zweiten Mal in Folge in der Vorrunde, bei der WM in Katar. Wer zudem ein Fan der John-Wick-Filmreihe ist, darf sich über einen Serienableger freuen.

Die neuen Filme auf Prime Video:

Tomb Raider

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 The Nun

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 Wenn ich bleibe

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 Das Schweigen der Lämmer

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 Wish Upon

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 Das Belko Experiment

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 The Comedian – Wer zuletzt lacht

ab dem 02. September 2023

ab dem 02. September 2023 Bekenntnisse des Hochstaplers Felix Krull

ab dem 03. September 2023

ab dem 03. September 2023 Interview mit einem Vampir

ab dem 03. September 2023

ab dem 03. September 2023 Southpaw

ab dem 04. September 2023

ab dem 04. September 2023 Der siebte Sohn

ab dem 04. September 2023

ab dem 04. September 2023 Schindlers Liste

ab dem 04. September 2023

ab dem 04. September 2023 My Little Pony: Der Film

ab dem 05. September 2023

ab dem 05. September 2023 12 Years a Slave

ab dem 06. September 2023

ab dem 06. September 2023 The Happytime Murders

ab dem 07. September 2023

ab dem 07. September 2023 Die Hochzeit

ab dem 07. September 2023

ab dem 07. September 2023 Sitting in Bars with Cake

ab dem 07. September 2023

ab dem 07. September 2023 Ein nasser Hund

ab dem 10. September 2023

ab dem 10. September 2023 One Day

ab dem 10. September 2023

ab dem 10. September 2023 Pokémon: Meisterdetektiv Pikachu

ab dem 11. September 2023

ab dem 11. September 2023 The Book of Eli

ab 11. September 2023

ab 11. September 2023 Belfast

ab dem 12. September 2023

ab dem 12. September 2023 The Accountant

ab dem 12. September 2023

ab dem 12. September 2023 Der magische Kompass

ab dem 15. September 2023

ab dem 15. September 2023 A Million Miles Away

ab dem 15. September 2023

ab dem 15. September 2023 Transcendence

ab dem 17. September 2023

ab dem 17. September 2023 Motherless Brooklyn

ab dem 19. September 2023

ab dem 19. September 2023 Shooting Stars (Peacock Original)

ab dem 20. September 2023

ab dem 20. September 2023 King Arthur: Legend of the Sword

ab dem 22. September 2023

ab dem 22. September 2023 Valerian – Die Stadt der tausend Planeten

ab dem 23. September 2023

ab dem 23. September 2023 Agora

ab dem 25. September 2023

ab dem 25. September 2023 Father Figures

ab dem 25. September 2023

ab dem 25. September 2023 Licorice Pizza

ab dem 27. September 2023

ab dem 27. September 2023 Just Mercy

ab dem 28. September 2023

ab dem 28. September 2023 Showtime

ab dem 28. September 2023

ab dem 28. September 2023 Phantastische Tierwesen: Dumbledores Geheimnisse

ab dem 30. September 2023

ab dem 30. September 2023 P.S. Ich Liebe Dich

ab dem 26. September 2023

Die neuen Serien und Staffeln auf Prime Video:

Fairyteens | Staffel 1

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 Das Rad der Zeit | Staffel 1

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 All or Nothing: Die Nationalmannschaft

ab dem 01. September 2023

ab dem 01. September 2023 P#T@S Redes Sociales | Staffel 1

ab dem 15. September 2023

ab dem 15. September 2023 Wildernes | Staffel 1

ab dem 15. September 2023

ab dem 15. September 2023 Match Nas Estrelas | Staffel 1

ab dem 15. September 2023

ab dem 15. September 2023 The Continental | Staffel 1

ab dem 15. September 2023

ab dem 15. September 2023 Generation V | Staffel 1

ab dem 29. September 2023

Champions League

Zudem überträgt Prime Video ab diesem Monat wieder die Partie in der europäischen Königsklasse, der erste Spieltag ist für den 19/20. September abgesetzt. Die genaue Paarung reichen wir dann separat nach, ihr kennt das bereits

