Die Chance einer Dekade: iPhone 12-Start könnte Apple in unerreichte Höhen katapultieren

Gerade erst die zweite Billion geknackt, doch der Höhenflug könnte gerade erst beginnen: Das iPhone 12 werde für Apple eine Wachstumsperspektive eröffnen, wie sie sich nur einmal im Jahrzehnt ergibt, glauben Analysten. Der Aktienkurs von Apple kennt auch die letzten Wochen nur eine Richtung.

Apple könnte ein extrem ergiebiger Herbst bevorstehen: Analysten der Investmentgesellschaft Wedbush rechnen mit einer ausgesprochen positiven Entwicklung von Umsatz und Gewinn des iPhone-Konzerns. Dieser hatte gerade erst die Marke von zwei Billionen Dollar Marktkapitalisierung geknackt, Apfelpage.de berichtete. Von einer bis zur zweiten Billion hatte Apple zwei Jahre benötigt.

Das iPhone 12 werde für weitere Umsatzsprünge sorgen, prognostiziert Wedbush-Analyst Daniel Ives. Rund 350 Millionen der aktuell rund 950 Millionen weltweit in Gebrauch befindlichen iPhones gerieten in diesem Herbst in ein sogenanntes Update-Fenster, werden also gegen ein neueres Modell ausgetauscht.

Das iPhone 12 wird vermutlich in vier Varianten erscheinen, neben den Pro-Versionen zu womöglich weiter steigenden Preisen, wird es also auch wieder vergleichsweise günstige Modelle geben. Zudem dürfte 5G ein starker Treiber bei den Verkäufen sein.

So großer Erfolg wie beim iPhone 6

Daniel Ives geht davon aus, dass Apple mit dem Start des iPhone 12 etwas gelingt, was zuletzt durch das iPhone 6 ermöglicht wurde: Damals hatte Apple erstmals zwei Modelle eines neuen iPhones angeboten. So positive Rahmenbedingungen für einen Start ergäben sich im Schnitt nur einmal pro Dekade, so der Analyst. – ein extrem optimistischer Ausblick in Corona-Zeiten, in denen nun wirklich nicht von allgemein erfreulichen Rahmenbedingungen gesprochen werden kann.

Im Herbst, so schätzt die Bank, werde Apple nur 5G-Modelle vorstellen, während für den kommenden Frühling ein iPhone SE Plus geplant sein könnte, Apfelpage.de berichtete. Ein solches günstigeres 4-Modell könnte weitere Kaufkraft in der preisbewussteren Kundengruppe mobilisieren.

Das Kursziel bleibt unverändert bei 515 Dollar, eine Marke, die mit Blick auf die aktuelle Kursentwicklung der Apple-Aktie durchaus nicht mehr zu abwegig zu sein scheint.

