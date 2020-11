Home Apple Watch Die Apple Watch erhält bald die EKG-Funktion in Südkorea

Die Apple Watch (Affiliate-Link) kann bald auch in Südkorea ein EKG schreiben und bei irregulärer Herztätigkeit warnen. Ein Start dieser beiden Funktionen hatte sich bereits im August angedeutet, der Startschuss wird aber erst mit dem Update auf watchOS 7.1 fallen.

Apple wird bald auch in Südkorea die EKG-Funktion der Apple Watch freischalten, das hat das Unternehmen vor kurzem für Kunden in dem asiatischen Land angekündigt. Apple hatte bereits im Sommer die Zertifizierung der EKG-Funktion der Apple Watch in Südkorea abschießen können, wie wir damals berichtet hatten, ebenso wie für die Warnungen bei einer unregelmäßigen Herztätigkeit.

Beide Features sind medizinische Anwendungen und bedürfen als solche einer gesonderten Zulassung durch die nationalen Aufsichtsbehörden.

Apple Watch-EKG wird nun in fast 50 Ländern unterstützt

Dies unterscheidet die Funktionen von der Blutsauerstoffmessung, die Apple erstmals mit der neuen Apple Watch Series 6 und nur dort anbietet. Sie wird als Fitness- und Wellness-Funktion vermarktet und bedarf daher keiner besonderen Zulassung.

Apple wird die EKG-Funktion und die Warnungen bei unregelmäßiger Herztätigkeit mit dem Update auf watchOS 7.1 und iOS 14.2 in Südkorea freischalten. Diese beiden Updates dürften bald erscheinen, zuletzt wurde die GM-Version von iOS 14.2 an die Entwickler verteilt. Dies bedeutet in der Regel den Abschluss einer Beta-Reihe.

Mit dem Start der EKG-Funktion in Südkorea wird das EKG-Feature, das seit der Apple Watch Series 4 zur Verfügung steht, in fast 50 Ländern und Regionen von Apple unterstützt.

