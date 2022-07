Home Hardware Devialet Dione: Neue Dolby-Atmos-Soundbar geht in den Handel

Edles Design, viele Innovationen, hochwertigste Materialien und immer ein bisschen gegen den Wettbewerb: Was hier und da an Apple erinnert, beschreibt in diesem Fall einen High-End-Hi-Fi-Spezialisten aus unserem Nachbarland Frankreich. Die Rede ist von Devialet, die vor rund 12 Jahren mit einem High-End-Verstärker aus dem Nichts auftauchten und in den vergangenen Jahren mit ihren Phantom-Lautsprechern alteingesessene Edelmarken vor sich hertrieben. Nun bringen die Franzosen eine Soundbar auf den Markt, die das gewisse Kleingeld voraussetzt.

Devialet Dione

Der Klangriegel hört auf den Namen Dione und ist mit allerlei technischen Finessen ausgestattet. Um den eigenen klanglichen Ansprüchen gerecht zu werden, verbaut der Hersteller satte 17 Treiber, von denen 8 Subwoofer sind. Somit soll ein immersives 5.1.2-Sounderlebnis gewährleistet werden. Damit Sprachen und Details nicht untergehen, ist ein separater Hochtöner außerhalb in der Mitte der Soundbar verbaut, der sich drehen lässt. Die Soundbar lässt sich entweder an der Wand montieren oder einem TV-Board platzieren.

Die Adaptive-Volume-Level-Technologie (AVL™) von Devialet ist der dynamische Equalizer der Devialet Dione. Er gleicht den Klangpegel je nach Inhalten in Echtzeit aus, um das Zuschauen noch besser zu machen. So sollen Dialoge bei kraftvollen Action-Szenen mit Explosionen nicht untergehen – sodass Versprechen des Herstellers.

Auf der Höhe der Zeit

Die Devialet Dione ist ausstattungstechnisch auf jeden Fall auf der Höhe der Zeit. Dank HDMI 2.1 wird Dolby Atmos unterstützt, wobei der Hersteller hier noch einmal separat Hand anlegt. So heißt es auf der Webseite wie folgt:

„Dank der SPACE™-Technologie werden Stereofilme verräumlicht, um 5.1.2-Audio wiederzugeben und den 3D-Klang von Devialet Dione effizient zu nutzen. Zusammen mit den 17 High-End-Lautsprechern von Devialet Dione und der patentierten AVL™-Technologie, erleben Sie ein umfassenderes, klareres Unterhaltungserlebnis.

Die Steuerung der Soundbar erfolgt via App, dazu lässt sich die Dione auch zum Streamen von Musik verwenden. Dafür stehen dank WLAN Spotify Connect und AirPlay 2 zur Auswahl, über die App lassen sich nativ weitere Dienste wie Tidal und Co einbinden. Zusätzlich ist Bluetooth 5.0 mit an Bord. Last but not least verbaut Devialet auch einen Toslink in der Dione.

Herstellereigenes Multirooming ist nicht möglich, doch das ist kein Problem. Wie bereits erwähnt, ist AirPlay 2 verbaut. Darüber lassen sich dann andere Lautsprecher wie ein HomePod in Gruppen mit der Devialet Dione zusammenfassen. Ob das auch für einen separaten Subwoofer gilt, haben wir noch nicht ausprobiert – sollte angesichts der acht verbauten Subwoofer auch keine dringende Notwendigkeit darstellen.

Preise und Verfügbarkeit

Die Devialet Dione ist ein exklusives Stück Technik, das macht sich auch am Preis bemerkbar. Knackige 2190,00€ wollen investiert werden, wenn man sie in den Händen halten bzw. an die Wand bringen oder auf dem TV-Bord platzieren will. Wen der Preis nicht abschreckt, darf gerne den unten stehenden Link anwählen, damit geht es direkt zur Webseite des Herstellers.

